20. Geleceğin Sineması yarışmasının jüri üyeleri açıklandı

Hayata geçirilen filmlerin yerli ve yabancı festivallerde ödüllerle dönmesiyle karşılığını alan projelerden olma özelliğine sahip olan ‘’Geleceğin Sineması’’ yarışmasının bu yılki jüri üyeleri belirlendi.



Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa filmler yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları yaratabilmek 20. kez düzenlenen Geleceğin Sineması’ yarışmasının bu yılki jüri başkanlığını sinema yazarı Burçak Evren’in üstlendiği jüri üyeleri arasında; yönetmen Cemal Alpan, oyuncu Ece Uslu, yönetmen, akademisyen Elif Refiğ, akademisyen Okan Ormanlı, Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat ve dramaturg Volkan Yazıcı yer alıyor.



Başvuruların değerlendirilmesinin ardından jüri üyeleri tarafından belirlenecek 10 senaryoya 20 bin TL maddi destek ve danışmanlık verilecek. Çekilen filmler tekrar değerlendirilerek ilk 3 film belirlenecek.