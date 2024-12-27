İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 15-17 Nisan 2025'te gerçekleşecek 20. Köprüde Buluşmalar'ın Kısa Film Atölyesi’ne başvurular açıldı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Film Festivali kapsamında yapılacak Köprüde Buluşmalar'ın atölye programı ile kısa film senaryolarının geliştirilmesi, kısa film yapımının desteklenmesi ve projelerin uluslararası platformlarda yer alması amaçlanıyor.



Atölyeye, geliştirme aşamasında olan ve süresi en fazla 20 dakika olarak planlanan kısa metrajlı kurmaca veya belgesel projeler başvurabiliyor.



Mart ayında gerçekleşecek atölyede, yoğun bir eğitim programı uygulanacak. Atölyeye en fazla 4 proje seçilecek.

