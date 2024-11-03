2017'de hayatını kaybetmişti: Ünlü yönetmen George A. Romero'nun bıraktığı senaryo taslağı film oluyor
2017'de 77 yaşındayken hayatını kaybeden efsanevi korku yönetmeni George A. Romero'nun arkasında bıraktığı senaryo taslağı, filme dönüştürülüyor.
1970'li yıllarda Yaşayan Ölülerin Gecesi gibi birçok kült korku filmine imza atan George A. Romero, 2017'de hayatını kaybetmişti. Ünlü yönetmenin ölmeden önce bıraktığı senaryo taslağı film oluyor.
Yönetmen koltuğunda Brad Anderson'ın oturduğu "Twilight of the Dead" adlı filmin Mart 2025'te prodüksiyona başlaması bekleniyor.
"Ölümcül Deney" serisinin yıldızı Milla Jovovich'in başrolde yer alacağı filmde; Betty Gabriel de rol alacak.
Deadline'ın kaynaklarına göre film, insanlığın son günlerine yaklaştığı bir dönemde tropik bir adada geçecek. Farklı zombi grupları arasında kalan son insanların perspektifinden insanlığın karanlık doğası incelenecek.
SENARYOYU İLK OKUDUĞUNDA GÖZYAŞLARINI TUTAMAMAMIŞ
Merakla beklenen filmin yönetmeni Brad Anderson, senaryoyu ilk okuduğunda gözyaşlarına boğuldunu açıkladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- N-Life Kültür&Sanat