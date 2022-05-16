2021 Gülten Dayıoğlu Roman Ödülü'nü Esra Yazdıç Demir kazandı

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından düzenlenen 2021 Yılı İlk Gençlik Romanı Ödülü, 'Burnumun Renkleri ve Umami' kitabı ile Esra Yazdıç Demir'e verildi. Ödülü, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Doç. Dr. Tuğba Çelik Korat, Ayla Çınaroğlu ve Ömür Kurt’un oluşturduğu seçici kurul belirledi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Gülten Dayıoğlu, öğretmen ve yazar olarak “Yarınlara borcum var”, diyerek 2007 yılında Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’nı kurduklarını belirterek, “Umuyorum bu ödül ile genç yazarlarımızı bizden sonra da yarınlara sahip çıkacak” dedi. Vakfın, ödülleri verirken nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinin yaygınlaştırılmasını, Türkçeyi doğru kullanan yazarların yetişmesine katkı sağlamayı amaçladığına da değinen Dayıoğlu, bu yıl ödüle layık görülen Esra Yazdıç Demir’i kutladı.

