2022 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Vincent Lindon

Bu yıl 75'incisi düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri ve başkanı açıklandı. 2022 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı, 'Titane' ve 'Fire' filmlerinin yıldızı Vincent Lindon oldu.

Cannes Film Festivali tarafından yapılan açıklamada, “İçgüdüsel ve tutkulu oyunculuğuyla Vincent Lindon tam bir tansiyon ve duygu ustasıdır. Modernizmin zincirlerinden kurtulmuş, adanmış ve zaman zaman da isyankar tarzıyla Vincent Lindon, canlandırdığı mücadeleci karakterleri ve evrensel hikayeleriyle hiçbir sınır tanımayan bir oyuncudur. Onun otantiklik arayışı doğal olarak kendisini günümüzün politik ve sosyal hastalıklarına -adaletsizlik, zenofobi, yoksulluk- karşı tavır almaya yöneltmiştir; ki onları daha iyi anlasın ve yenilgiye uğramış insanlığın çelişkilerini herhangi bir yargıya varmaksızın yansıtabilsin" denildi.



"BÜYÜK BİR ONUR"



Lindon ise jüri başkanı olacağı haberi üzerine şunları söyledi:

“Dünyada olup biten bunca arbedenin ortasında 75. Cannes Film Festivali’nin jüri başkanlığı gibi muhteşem ve ağır bir görev için bana güven duyulması büyük bir onur kaynağıdır. Jürimle birlikte geleceğin filmlerine mümkün olan en iyi şekilde yaklaşmaya çalışacağız. Hepsinin de kendilerini izleyen kadın ve erkekleri ortak yaraları ve zevkleri hakkında konuşarak harekete geçirmek gibi bir misyonları olduğuna ve cesaretin, sadakatin ve özgürlüğün gizli umudunu taşıdıklarına inanıyorum. Kültür insan ruhunun ayağa kalkmasına ve yarın için umudunu yükseltmesine yardımcı olur.”

Lindon, en son 2009'da Isabelle Huppert'ten sonra, Cannes'da jüri başkanı olan ilk Fransız aktör. Festival tarihinde daha önce de Fransızlar başkan olarak yer almıştı: 1987'de Yves Montand, 1993'te Gérard Depardieu ve 1997'de Isabelle Adjani.