2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı.

Ödülün, yazarın edebiyatta 'kişisel hafızanın köklerini, yabancılaşmalarını ve kolektif kısıtlamalarını ortaya çıkardığı cesaret ve umursamaz keskinlik için' verildiği açıklandı.

İsveç Akademisi tarafından Nobel edebiyat ödülü sahibine 10 milyon İsveç Kronu (914 bin 704 dolar) verilecek.

ANNIE ERNAUX KİMDİR?



Annie Ernaux, 1 Eylül 1940’ta Lillebonne’da, işçi sınıfına mensup bir ailede doğdu.

Çocukluğunu Normandiya’da geçirdi. Edebiyat öğrenimi gördü ve uzun yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği yaptı.

Kişisel deneyimle toplumsal tarihi birleştiren unsurları daha ilk romanı Armoires vides’le (Boş Dolaplar) ortaya koydu. Sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinselllik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri kendi deneyimleri üzerinden aktarırken, arka planda daima toplumsal yaşam ve onu oluşturan kültürel, siyasi, tarihi olaylara yer vererek, “toplumsal bellek” yazını olarak nitelenebilecek eserlere imza attı. Başta Renaudot Ödülü olmak üzere birçok ödüle değer görüldü.