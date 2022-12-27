2022 Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu

Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2022’nin ödülleri, dün akşam Süreyya Operası’nda yapılan törenle sahiplerini buldu. Final konserinin ardından jüri üyelerinin yaptığı oylama sonucu Yiğit Mert Erkmen birincilik ödülünün sahibi oldu.

2022 Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu

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Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın ve sahne sanatları alanında yaratıcılığı teşvik etmek ve Türk bestecileri yeni eserler yaratmaya özendirmek amacıyla bu yıl altıncısını düzenlediği Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nın töreni Süreyya Operası’nda gerçekleşti. Bu yıl viyolonsel – piyano ikilisi için düzenlenen yarışmada finale kalan eserler Cello Piano Duo olarak da bilinen eğitimci ve virtüözler Dilbağ Tokay ile Emine Serdaroğlu tarafından jüriye seslendirildi. 

2022 Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu - 1 Yarışmada Yiğit Mert Erkmen birinci oldu

FİNALDE ESERLER RUMUZLARIYLA YARIŞTI

Finale kalan ve viyolonselde Dilbağ Tokay’ın, piyanoda Emine Serdaroğlu’nun jüriye icra ettiği 4 eser rumuzlarıyla seslendirildi.

Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Oğuzhan Kavruk, Özkan Manav, Gülsin Onay ve Hasan Uçarsu'dan oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bestecilerin isimleri kimlik zarfları açılarak ilan edildi.

Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nda bu yıl Yiğit Mert Erkmen birincilik, İmge Yağmur Tiryaki ikincilik, Baran Doğaç Ünal üçüncülük ve İrem Başer mansiyon ödülünün sahibi oldu. Birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin 500 TL, üçüncüye 10 bin TL para ödülünün verildiği yarışmada 4 eser için bir dijital albüm hazırlanacak.

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