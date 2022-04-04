2022'nin ilk çeyreğinde 16 milyondan fazla bilet satıldı

İki yıldır dünya genelinde yaşamları alt üst eden salgının yavaş yavaş etkisinin azaltmasıyla piyasalar normalleşmeye başladı.



Zorunlu değişimlerin ardından Türkiye sinema piyasası da 2022’nin ilk çeyrek verileri incelendiğinde ‘oyunda kalmayı’ tercih edenlerden oldu.



Antrakt'ın haberine göre 2022’nin 13 haftalık ilk çeyreğinde, toplamda 16 milyon 148 bin 34 adetlik bilet satışı yapıldı. Satışlardan elde edilen 439 milyon TL’lik hasılatla salgın öncesinin sonuçları yakalandı.





7 Ocak 2022 – 25 Mart 2022 tarihleri arasında 81 yeni sinema filmi, perdelerde gösterilirken bunlardan 37’si yani yüzde 45'i Türkiye yapımıydı. Film dağıtım programlarının yapılmadığı, sinema işletmelerinin kapalı olduğu 2021 yılının birinci çeyreğinin yanı sıra, 2021'in birinci çeyreği, film dağıtım programlarının yapılmadığı ve sinema işletmelerinin kapalı olduğu bir dönemdi.

NORMAL SEVİYEYİ YAKALADI

Bununla birlikte son 10 yılın ilk 13 haftalık dilimlerindeki satış ve hasılat toplamlarına göre salgın sonrası, ilk birinci çeyrekte vizyona çıkartılan yeni 81 filmin performansı döneme ait ‘normal’ gösterge seviyelerini yakaladı.



SON 10 YILIN VERİLERİ

Son 10 yılın (2021 hariç) mart ayı bilet satışı en yüksek toplam 2014 yılına ait. 2022’ye kadar 2014 yılındaki 7,9 milyon adetlik satışı, 2015 yılı 7,3 milyon ile ikinci sırada takip etti. Öte yandan salgın sonrası 2022 olumlu bir etki yaratarken, mart ayı son 10 yıllık dilimdeki satış sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.

SİNEMAYA OLAN İLGİ YENİDEN ARTTI

Dijital platformlardaki içeriklerin yoğunlaştığı bu dönemde, insanların sinemaya olan sadık ilgisinin devam ettiği de görüldü. Öte yandan, dijital platformlardaki içeriklerin artması, televizyon kanallarının işini zorlaştırırken, izleyici üzerindeki abonelik baskısı, zaman ve içerik trafiği de sinemanın gücünün artırıyor.



2022’nin ilk çeyreğinde ortaya çıkan sayılar ve oranlar kaliteli sinema yapımlarının izleyicisinin aynı yoğunlukta olduğunu ve nitelikli sinema işletmelerindeki rafine yapıtları izlemek üzere hazır bekledikleri gözlemlendi.