2023 BAFTA Televizyon Ödülleri'ne Kate Winslet damgası

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Lenny Rush – Am I Being Unreasonable? (BBC One)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Adeel Akhtar – Sherwood (BBC One)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Anne-Marie Duff – Bad Sisters (Apple TV+)



En İyi Eğlence Performansı

Claudia Winkleman, The Traitors (BBC One)



En İyi Reality Programı

The Traitors (BBC One)



En İyi Gündem Programı

Children of the Taliban (Channel 4)



En İyi Eğlence Programı

The Masked Singer (ITV)

