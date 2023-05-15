2023 BAFTA Televizyon Ödülleri'ne Kate Winslet damgası

İngiltere'nin başkenti Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen 2023 BAFTA Televizyon Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Komedyenler Rob Beckett ve Romesh Ranganathan'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Kate Winslet, “I Am Ruth”taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Kızı Mia Threapleton ile rol aldığı yapım, En İyi Drama ödülünü de kazanınca anne-kız sahneye beraber çıktı. Mia Threapleton sahnede göz yaşlarını tutamazken Winslet, “Bunu birlikte yaptık ufaklık” diye konuştu.

İşte 2023 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin kazananları...



En İyi Drama Dizisi

Bad Sisters



En İyi Mini Dizi

Mood



Uluslararası Dizi

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

En İyi Erkek Oyuncu

Ben Whishaw – This Is Going to Hurt (BBC One)



En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Siobhán McSweeney – Derry Girls (Channel 4)

