2023 BAFTA Televizyon Ödülleri'ne Kate Winslet damgası

İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy of Film and Television Arts) tarafından dağıtılan ve televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında görülen BAFTA Televizyon Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu.

2023 BAFTA Televizyon Ödülleri'ne Kate Winslet damgası

İngiltere'nin başkenti Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen 2023 BAFTA Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Komedyenler Rob Beckett ve Romesh Ranganathan'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Kate Winslet, “I Am Ruth”taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Kızı Mia Threapleton ile rol aldığı yapım, En İyi Drama ödülünü de kazanınca anne-kız sahneye beraber çıktı. Mia Threapleton sahnede göz yaşlarını tutamazken Winslet, “Bunu birlikte yaptık ufaklık” diye konuştu. 

İşte 2023 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin kazananları...

En İyi Drama Dizisi
Bad Sisters

En İyi Mini
Mood

Uluslararası Dizi
Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

En İyi Erkek Oyuncu
Ben Whishaw – This Is Going to Hurt (BBC One)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Siobhán McSweeney – Derry Girls (Channel 4)

2023 BAFTA Televizyon Ödülleri'ne Kate Winslet damgası - 1

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Lenny Rush – Am I Being Unreasonable? (BBC One)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Adeel Akhtar – Sherwood (BBC One)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Anne-Marie Duff – Bad Sisters (Apple TV+)

En İyi Eğlence Performansı
Claudia Winkleman, The Traitors (BBC One)

En İyi Reality Programı
The Traitors (BBC One)

En İyi Gündem Programı
Children of the Taliban (Channel 4)

En İyi Eğlence Programı
The Masked Singer (ITV)

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

2023 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

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