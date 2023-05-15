2023 BAFTA Televizyon Ödülleri'ne Kate Winslet damgası

İngiltere'nin başkenti Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen 2023 BAFTA Televizyon Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Komedyenler Rob Beckett ve Romesh Ranganathan'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Kate Winslet, “I Am Ruth”taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
Kızı Mia Threapleton ile rol aldığı yapım, En İyi Drama ödülünü de kazanınca anne-kız sahneye beraber çıktı. Mia Threapleton sahnede göz yaşlarını tutamazken Winslet, “Bunu birlikte yaptık ufaklık” diye konuştu.
İşte 2023 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin kazananları...
En İyi Drama Dizisi
Bad Sisters
En İyi Mini Dizi
Mood
Uluslararası Dizi
Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)
En İyi Erkek Oyuncu
Ben Whishaw – This Is Going to Hurt (BBC One)
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Siobhán McSweeney – Derry Girls (Channel 4)
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Lenny Rush – Am I Being Unreasonable? (BBC One)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Adeel Akhtar – Sherwood (BBC One)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Anne-Marie Duff – Bad Sisters (Apple TV+)
En İyi Eğlence Performansı
Claudia Winkleman, The Traitors (BBC One)
En İyi Reality Programı
The Traitors (BBC One)
En İyi Gündem Programı
Children of the Taliban (Channel 4)
En İyi Eğlence Programı
The Masked Singer (ITV)