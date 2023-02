2023 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl İngiltere'de düzenlenen törenle müzik dünyasının en iyilerine verilen BRIT Ödülleri, dün gece İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Harry Styles, aday gösterildiği dört kategoride ödül kazanarak geceye damga vurdu. Geçen hafta da Grammy töreninden iki ödülle ayrılan Styles, “As It Was” şarkısıyla yılın şarkısı ve yılın sanatçısı ödüllerinin sahibi oldu.

Gecede Harry Styles, Lizzo, Stormzy, Wet Leg, Sam Smith ve Kim Petras, David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson, Cat Burns ve Lewis Capaldi sahne performansı sergiledi.

İşte 2023 BRIT Ödülleri'nin kazananları:

YILIN ALBÜMÜ

Harry Styles - Harry's House

YILIN SANATÇISI

Harry Styles

EN İYİ GRUP

Wet Leg

YILIN ŞARKISI

Harry Styles - "As It Was"

EN İYİ ULUSLARARASI SANATÇI

Beyoncé

Gecede sahne performansı sergileyen Sam Smith, balon şeklindeki kıyafetiyle dikkat çekti.

EN İYİ ULUSLARARASI GRUP



Fontaines DC



YILIN ULUSLARARASI ŞARKISI



Beyoncé - "Break My Soul"



EN İYİ YENİ SANATÇI



Wet Leg



YÜKSELEN YILDIZ



Flo



EN İYİ ALTERNATİF / ROCK ALBÜM



The 1975



EN İYİ DANS ALBÜMÜ



Becky Hill



EN İYİ HİP-HOP / RAP / GRİME ALBÜMÜ



Aitch



EN İYİ R&B ALBÜMÜ



Harry Styles