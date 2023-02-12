2023 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl İngiltere'de düzenlenen törenle müzik dünyasının en iyilerine verilen BRIT Ödülleri, dün gece İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Harry Styles, aday gösterildiği dört kategoride ödül kazanarak geceye damga vurdu. Geçen hafta da Grammy töreninden iki ödülle ayrılan Styles, “As It Was” şarkısıyla yılın şarkısı ve yılın sanatçısı ödüllerinin sahibi oldu.
Gecede Harry Styles, Lizzo, Stormzy, Wet Leg, Sam Smith ve Kim Petras, David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson, Cat Burns ve Lewis Capaldi sahne performansı sergiledi.
İşte 2023 BRIT Ödülleri'nin kazananları:
YILIN ALBÜMÜ
Harry Styles - Harry's House
YILIN SANATÇISI
Harry Styles
EN İYİ GRUP
Wet Leg
YILIN ŞARKISI
Harry Styles - "As It Was"
EN İYİ ULUSLARARASI SANATÇI
Beyoncé
EN İYİ ULUSLARARASI GRUP
Fontaines DC
YILIN ULUSLARARASI ŞARKISI
Beyoncé - "Break My Soul"
EN İYİ YENİ SANATÇI
Wet Leg
YÜKSELEN YILDIZ
Flo
EN İYİ ALTERNATİF / ROCK ALBÜM
The 1975
EN İYİ DANS ALBÜMÜ
Becky Hill
EN İYİ HİP-HOP / RAP / GRİME ALBÜMÜ
Aitch
EN İYİ R&B ALBÜMÜ
Harry Styles