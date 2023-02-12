2023 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu

İngiltere'nin en önemli müzik ödülleri olan BRIT Ödülleri dün gece Londra’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Harry Styles, aday gösterildiği dört kategoride ödül kazanarak geceye damga vurdu.

2023 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl İngiltere'de düzenlenen törenle dünyasının en iyilerine verilen BRIT Ödülleri, dün gece İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 

Harry Styles, aday gösterildiği dört kategoride ödül kazanarak geceye damga vurdu. Geçen hafta da Grammy töreninden iki ödülle ayrılan Styles, “As It Was” şarkısıyla yılın şarkısı ve yılın sanatçısı ödüllerinin sahibi oldu.

Gecede Harry Styles, Lizzo, Stormzy, Wet Leg, Sam Smith ve Kim Petras, David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson, Cat Burns ve Lewis Capaldi sahne performansı sergiledi.

İşte 2023 BRIT Ödülleri'nin kazananları:

YILIN ALBÜMÜ

Harry Styles - Harry's House

YILIN SANATÇISI

Harry Styles

EN İYİ GRUP

Wet Leg

YILIN ŞARKISI

Harry Styles - "As It Was"

EN İYİ ULUSLARARASI SANATÇI

Beyoncé

2023 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu - 1 Gecede sahne performansı sergileyen Sam Smith, balon şeklindeki kıyafetiyle dikkat çekti.

EN İYİ ULUSLARARASI GRUP

Fontaines DC

YILIN ULUSLARARASI ŞARKISI

Beyoncé - "Break My Soul"

EN İYİ YENİ SANATÇI

Wet Leg

YÜKSELEN YILDIZ

Flo

EN İYİ ALTERNATİF / ROCK ALBÜM

The 1975

EN İYİ DANS ALBÜMÜ

Becky Hill

EN İYİ HİP-HOP / RAP / GRİME ALBÜMÜ

Aitch

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Harry Styles

2023 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

2023 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

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