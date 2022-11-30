2023 Oscar Ödülleri'nde yeni gelişme

94. Oscar Ödülleri’nde sekiz ödül kategorisinin canlı yayından kaldırılmasına gelen tepkilerin ardından Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, gelecek yıl Oscar Ödülleri’nde tüm ödüllerin canlı yayında dağıtılacağını açıkladı.

2023 Oscar Ödülleri'nde yeni gelişme

İlişkili Haberler

Will Smith Oscar tokatı hakkında: İçimde tuttuğum öfke birden ortaya çıkmıştı

Will Smith tokatı hakkında: İçimde tuttuğum öfke birden ortaya çıkmıştı

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler

Bugüne kadar En İyi Film 'ı alan filmler

2023 yılında düzenlenecek olan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu yılki Oscar Ödüllerinde sekiz ödül kategorisinin canlı yayından kaldırılmasına birçok tepki gelmişti. Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yaptığı açıklamada 23 kategorideki tüm ödüllerin canlı yayında açıklanacağını duyurdu. Akademi’nin CEO’su Bill Kramer, Variety’ye yaptığı açıklamada “Tüm kategorilerde kazananların canlı yayında açıklanacağını kesinlikle doğrulayabilirim” dedi.

2023 Oscar Ödülleri'nde yeni gelişme - 1

KARARI PROTESTO ETTİLER

Film editörlerinden oluşan ve profesyonel başarıların onaylandığı, onursal topluluk Amerikan Sinema Editörleri (American Cinema Editors-ACE), Oscar Ödülleri’nde sekiz ödül kategorisinin canlı yayından çıkarılma kararının gözden geçirilmesi için çağrı yapmıştı. Ödül törenindeki bu kararın değiştirilmesi ve kapsayıcılık sağlaması amacıyla bir araya gelen topluluk, yapımcı ve yönetmen Francis Ford Coppola'nın “Sinemanın özü kurgudur” sözüyle başlayan bir video bildirisi yayınlamıştı.

2023 Oscar Ödülleri'nde yeni gelişme - 2

GERİ DÖNÜYOR

Amerika’nın ünlü talk şov yıldızı Jimmy Kimmel üçüncü kez Oscar sahnesine dönüyor. Kimmel’ın gelecek yıl 95’incisi düzenlenecek olan Oscar ödüllerinde sunuculuk yapacağı açıklandı. Daha önce 2017 ve 2018 yıllarında sunuculuk yapan komedyenin Oscar sahnesine dönüş duyurusu Akademi Ödülleri’nin yapımcıları Glenn Weiss ve Ricky Kirshner tarafından yapıldı.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...