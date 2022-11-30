2023 Oscar Ödülleri'nde yeni gelişme

2023 yılında düzenlenecek olan Oscar Ödülleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu yılki Oscar Ödülleri’nde sekiz ödül kategorisinin canlı yayından kaldırılmasına birçok tepki gelmişti. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yaptığı açıklamada 23 kategorideki tüm ödüllerin canlı yayında açıklanacağını duyurdu. Akademi’nin CEO’su Bill Kramer, Variety’ye yaptığı açıklamada “Tüm kategorilerde kazananların canlı yayında açıklanacağını kesinlikle doğrulayabilirim” dedi.



KARARI PROTESTO ETTİLER



Film editörlerinden oluşan ve profesyonel başarıların onaylandığı, onursal topluluk Amerikan Sinema Editörleri (American Cinema Editors-ACE), Oscar Ödülleri’nde sekiz ödül kategorisinin canlı yayından çıkarılma kararının gözden geçirilmesi için çağrı yapmıştı. Ödül törenindeki bu kararın değiştirilmesi ve kapsayıcılık sağlaması amacıyla bir araya gelen topluluk, yapımcı ve yönetmen Francis Ford Coppola'nın “Sinemanın özü kurgudur” sözüyle başlayan bir video bildirisi yayınlamıştı.



GERİ DÖNÜYOR



Amerika’nın ünlü talk şov yıldızı Jimmy Kimmel üçüncü kez Oscar sahnesine dönüyor. Kimmel’ın gelecek yıl 95’incisi düzenlenecek olan Oscar ödüllerinde sunuculuk yapacağı açıklandı. Daha önce 2017 ve 2018 yıllarında sunuculuk yapan komedyenin Oscar sahnesine dönüş duyurusu Akademi Ödülleri’nin yapımcıları Glenn Weiss ve Ricky Kirshner tarafından yapıldı.