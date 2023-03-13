2023 Oscar Ödülleri'ne tepki: Hayatını kaybeden oyuncular unutuldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri'nde her sene 'Anılara Saygı' bölümünde hayatını kaybedenler anılıyor. Bu yıl bazı oyuncuların bölüme dahil edilmemesi tepki uyandırdı.

3 dalda Oscar'a aday gösterilen "Triangle of Sadness' filminde rol alan ve geçtiğimiz yıl 32 yaşında hayatını kaybeden Charlbi Dean, unutulan isimler arasında yer aldı.