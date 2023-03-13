2023 Oscar Ödülleri'ne tepki: Hayatını kaybeden oyuncular unutuldu

95. Oscar Ödülleri dün gece Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminin 7 ödülle ayrıldığı gecede hayatını kaybedenler bölümünde bazı isimlerin unutulması tepki çekti.

2023 Oscar Ödülleri'ne tepki: Hayatını kaybeden oyuncular unutuldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve dünyasının enlerinin seçildiği Ödülleri'nde her sene  'Anılara Saygı' bölümünde hayatını kaybedenler anılıyor. Bu yıl bazı oyuncuların bölüme dahil edilmemesi tepki uyandırdı.

3 dalda Oscar'a aday gösterilen "Triangle of Sadness' filminde rol alan ve geçtiğimiz yıl 32 yaşında hayatını kaybeden Charlbi Dean, unutulan isimler arasında yer aldı.

2023 Oscar Ödülleri'ne tepki: Hayatını kaybeden oyuncular unutuldu - 1

11 Ağustos 2022'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Anne Heche de hayatını kaybedenler bölümünde yer almadı.

2023 Oscar Ödülleri'ne tepki: Hayatını kaybeden oyuncular unutuldu - 2

Unutulan bir diğer oyuncu ise 25 Temmuz'da hayatını kaybeden Goodfellas yıldızı Paul Sorvino oldu.

'Anılara Saygı' bölümünde Angela Lansbury, Ray Liotta, Olivia Newton-John, Raquel Welch, Kirstie Alley, Bob Rafelson, Jean-Luc Godard, Irene Cara gibi isimler anıldı.

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