2023 Oscar Ödülleri'nin reytingleri arttı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği 95'inci Oscar Ödülleri'ne "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi damga vurdu.

"İlklerin Oscar'ı" olarak nitelendirilen tören bu yıl 18,8 milyon kişi tarafından izlendi.