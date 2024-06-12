2023 sinema verileri: Seyirci sayısı azaldı, 371 film vizyona girdi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı sinema ve gösteri sanatları istatistiklerine göre; Türkiye genelinde sinema seyircisi sayısı önceki yıla göre yaklaşık 4 milyon kişi azaldı.

2022'de 35 milyon 754 bin 644 olan sinemadaki seyirci sayısı, 2023'te 31 milyon 5 bin 844 olarak gerçekleşti. 2000'den bu yana sinema seyirci sayısının en yüksek olduğu yıl 2017 oldu. 2017 yılında 68 milyon 482 bin 526 seyirci sinema salonlarında film izledi.



YERLİ FİLM SEYİRCİSİ AZALDI



2023 yılında 147'si yerli 224'ü yabancı olmak üzere toplam 371 film vizyona girdi.

Yerli film seyirci sayısı 13 milyon 716 bin 5 olurken, yabancı film seyirci sayısı 17 milyon 289 bin 839 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı önceki yıla göre azalış gösterdi. 2022'de 18 milyon 834 bin 898 olan yerli film seyirci sayısının, 2000'den bu yana en yüksek olduğu yıl, 39 milyon 195 bin 881 seyirciyle 2018 oldu.

Yabancı film seyirci sayısı ise önceki yıla göre arttı. 2022'de 16 milyon 919 bin 746 olan yabancı film seyirci sayısının en yüksek olduğu yıl, 30 milyon 578 bin 435 seyirciyle 2017 yılı oldu.



EN ÇOK 'RAFADAN TAYFA: GALAKTİK TAYFA' FİLMİ İZLENDİ



Öte yandan; 2023'te en çok izlenen yerli filmler, 2 milyon 853 bin 70 seyirci ile 'Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa', 1 milyon 620 bin 25 seyirci ile 'Atatürk (1881-1919)' ve 1 milyon 655 bin 764 seyirci ile 'Ölümlü Dünya 2' oldu.

Yabancı filmlerde de ilk sırayı 1 milyon 727 bin 231 seyirci ile 'Oppenheimer' alırken, ardından 1 milyon 577 bin 519 seyirci ile 'Hızlı ve Öfkeli 10' ve 1 milyon 399 bin 139 seyirciyle 'Barbie' geldi.



Yerli film seyirci sayısının en yüksek olduğu 2018 yılında 'Müslüm' filmi için toplam 6 milyon 480 bin 563 bilet satıldı. Ardından gelen 'Arif v 216' filmi 4 milyon 968 bin 462 ve 'Ailecek Şaşkınız' ise 4 milyon 34 bin 858 seyirci sayısına ulaştı.

Yabancı film sayısının en yüksek kaydedildiği 2017'de en çok izlenen yabancı filmler ise 2 milyon 656 bin 286 seyirci ile 'Hızlı ve Öfkeli 8', 1 milyon 529 bin 857 seyirci ile 'Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı' ve 1 milyon 337 bin 112 seyirci ile 'Moana' oldu.