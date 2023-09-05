2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar belli oldu

Dünya genelinde 2023 yazında en çok dinlenen şarkılar belli oldu. Müzik platformu Spotify'in verilerine göre Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait "Ella Baila Sola" bu yazın en çok dinlenen şarkısı oldu.

Eslabon Armado ve Peso Pluma - "Ella Baila Sola" 29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre derlenen “Yaz hitleri” listesinde "Ella Baila Sola" şarkısı 390 milyonun üzerinde dinlenmeyle ilk sırada yer alırken "WHERE SHE GOES" ile Bad Bunny ikinci sırada yer aldı.

Rema, Selena Gomez - "Calm Down" İşte 2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar: 1. Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma

2. WHERE SHE GOES - Bad Bunny

3. Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto

4. Cruel Summer - Taylor Swift

5. La Bebe - Remix - Yng Lvcas, Peso Pluma

6. un x100to - Grupo Frontera, Bad Bunny

7. Flowers - Miley Cyrus

8. Daylight - David Kushner

9. Sprinter - Dave, Central Cee

10. As It Was - Harry Styles

11. Cupid - Twin Ver. - FIFTY FIFTY

12. LALA - Myke Towers

Dua Lipa - "Dance the Night Away" 13. Kill Bill - SZA

15. Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. - Bizarrap, Peso Pluma

15. vampire - Olivia Rodrigo

16. Dance The Night (From Barbie The Album) - Dua Lipa

17. Classy 101 - Feid, Young Miko

18. TQM - Fuerza Regida

19. I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys

20. Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez



2023 YAZINDA TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR