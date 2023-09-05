2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar belli oldu

Tüm dünyada bu yaz en çok dinlenen yabancı şarkılar açıklandı. Farklı türden birçok şarkının yer aldığı listede Taylor Swift, SZA, Arctic Monkeys, Selena Gomez ve Miley Cyrus gibi isimlerin şarkıları yer aldı.

2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar belli oldu

Dünya genelinde 2023 yazında en çok dinlenen şarkılar belli oldu. platformu Spotify'in verilerine göre Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait "Ella Baila Sola" bu yazın en çok dinlenen şarkısı oldu.

2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 1  Eslabon Armado ve Peso Pluma -  "Ella Baila Sola"

29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre derlenen “Yaz hitleri” listesinde "Ella Baila Sola" şarkısı 390 milyonun üzerinde dinlenmeyle ilk sırada yer alırken "WHERE SHE GOES" ile Bad Bunny ikinci sırada yer aldı.

2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 2 Rema, Selena Gomez - "Calm Down"

İşte 2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:

1. Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma
2. WHERE SHE GOES - Bad Bunny
3. Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto
4. Cruel Summer - Taylor Swift
5. La Bebe - Remix - Yng Lvcas, Peso Pluma
6. un x100to - Grupo Frontera, Bad Bunny
7. Flowers - Miley Cyrus
8. Daylight - David Kushner
9. Sprinter - Dave, Central Cee
10. As It Was - Harry Styles
11. Cupid - Twin Ver. - FIFTY FIFTY
12. LALA - Myke Towers

2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 3 Dua Lipa - "Dance the Night Away"

13. Kill Bill - SZA
15. Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. - Bizarrap, Peso Pluma
15. vampire - Olivia Rodrigo
16. Dance The Night (From Barbie The Album) - Dua Lipa
17. Classy 101 - Feid, Young Miko
18. TQM - Fuerza Regida
19. I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys
20. Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez

2023 YAZINDA TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

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