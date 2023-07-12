2023 yılında en çok hangi filmler izlendi?

Türkiye'de bu yıl yerli ve yabancı birçok film vizyona girdi. Pandemi sonrası sinema salonlarındaki doluluk artarken vizyona giren Avatar: Suyun Yolu gibi büyük gişe filmleri, seyircinin salonlara dönmesinde büyük bir rol oynadı.

Box Office Türkiye, 2023 yılının ilk yarısında Türkiye'de en çok izlenen filmleri açıkladı. "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", 2 milyon 852 bin seyirci ile yılın en çok izlenen filmi oldu. Film, bu yıl içinde şimdiye kadar 2 milyon sınırını geçebilen tek film oldu.

"Hızlı ve Öfkeli 10" 2. sırada yer alırken "Avatar: Suyun Yolu" yılın en çok izlenen 3. filmi oldu.

"Avatar: Suyun Yolu" 2023 yılı içinde 1 milyon 352 bin seyirci tarafından izlendi ancak 16 Aralık 2022'de vizyona girdiği için listeye dahil edilmedi. Film toplamda, 2 milyon 672 bin seyirciyi sinema salonlarına çekti.