2023 yılında en çok hangi filmler izlendi?

Türkiye'de bu yıl yerli ve yabancı birçok film vizyona girdi. Pandemi sonrası sinema salonlarındaki doluluk artarken vizyona giren Avatar: Suyun Yolu gibi büyük gişe filmleri, seyircinin salonlara dönmesinde büyük bir rol oynadı.
Box Office Türkiye, 2023 yılının ilk yarısında Türkiye'de en çok izlenen filmleri açıkladı. "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", 2 milyon 852 bin seyirci ile yılın en çok izlenen filmi oldu. Film, bu yıl içinde şimdiye kadar 2 milyon sınırını geçebilen tek film oldu.
"Hızlı ve Öfkeli 10" 2. sırada yer alırken "Avatar: Suyun Yolu" yılın en çok izlenen 3. filmi oldu.
"Avatar: Suyun Yolu" 2023 yılı içinde 1 milyon 352 bin seyirci tarafından izlendi ancak 16 Aralık 2022'de vizyona girdiği için listeye dahil edilmedi. Film toplamda, 2 milyon 672 bin seyirciyi sinema salonlarına çekti.
Listede sırasıyla "Kutsal Damacana 4", "John Wick 4", "Çizmeli Kedi: Son Dilek", "İllegal Hayatlar" ve"Süper Mario Kardeşler Filmi" yer aldı.
2023'ün en çok izlenen ilk 20 filminde sadece 7 yerli film yer alıyor.
LİSTEDEKİ DENGELER DEĞİŞEBİLİR
Bu haftadan itibaren vizyona girecek olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma - Birinci Bölüm", "Oppenheimer", "Barbie", "Blue Beetle", "Cehennem Melekleri 4", "Dune 2" filmler, bu listedeki dengeyi değiştirebilir.
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