2023 yılında en çok hangi filmler izlendi?

Henüz yılı tamamlamamış olsak da sinemada bu yıl en çok hangi filmlerin izlendiğini öğrenmeye ne dersiniz? Animasyon türündeki "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa"nın başı çektiği listede yerli ve yabancı birçok film bulunuyor. İşte 2023'ün ilk yarısının en çok izlenen yapımları...

2023 yılında en çok hangi filmler izlendi?

Türkiye'de bu yıl yerli ve yabancı birçok film vizyona girdi. Pandemi sonrası salonlarındaki doluluk artarken vizyona giren Avatar: Suyun Yolu gibi büyük gişe filmleri, seyircinin salonlara dönmesinde büyük bir rol oynadı. 

Box Office Türkiye, 2023 yılının ilk yarısında Türkiye'de en çok izlenen filmleri açıkladı. "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", 2 milyon 852 bin seyirci ile yılın en çok izlenen filmi oldu. , bu yıl içinde şimdiye kadar 2 milyon sınırını geçebilen tek film oldu.

"Hızlı ve Öfkeli 10" 2. sırada yer alırken "Avatar: Suyun Yolu" yılın en çok izlenen 3. filmi oldu.

"Avatar: Suyun Yolu" 2023 yılı içinde 1 milyon 352 bin seyirci tarafından izlendi ancak 16 Aralık 2022'de vizyona girdiği için listeye dahil edilmedi. Film toplamda, 2 milyon 672 bin seyirciyi sinema salonlarına çekti.

2023 yılında en çok hangi filmler izlendi? - 1

Listede sırasıyla "Kutsal Damacana 4", "John Wick 4", "Çizmeli Kedi: Son Dilek", "İllegal Hayatlar" ve"Süper Mario Kardeşler Filmi" yer aldı.

2023'ün en çok izlenen ilk 20 filminde sadece 7 yerli film yer alıyor. 

LİSTEDEKİ DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Bu haftadan itibaren vizyona girecek olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma - Birinci Bölüm", "Oppenheimer", "Barbie", "Blue Beetle", "Cehennem Melekleri 4", "Dune 2" filmler, bu listedeki dengeyi değiştirebilir.

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