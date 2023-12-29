2023 yılında sinemada en çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli yapım oldu

"Barbie"



Margot Robbie, Ryan Gosling, Kate McKinnon, Issa Rae, Hari Nef, Simu Liu, Ncuti Gatwa ve Kingsley Ben-Adir'in başrolleri paylaştığı "Barbie", yılın en çok izlenen altıncı filmi oldu. Barbie diyarında varoluşsal krizler yaşayan ve kendini bir anda gerçek dünyada bulan ikonik bebek Barbie'nin macera ve eğlence dolu hikayesini konu edinen film, 1 milyon 399 bin 139 kişiyi sinema salonlarına çekti. Filmin hasılatı 141 milyon liranın üzerine ulaştı.

"Avatar: Suyun Yolu"



Gişe rekortmeni "Avatar"ın 13 yıl sonra vizyona giren devam filmi "Avatar: Suyun Yolu", en çok izlenen yapımlar arasında yedinci sıraya yerleşti. James Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği, Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Zoe Saldana'nın başrollerinde oynadığı film, 16 Aralık 2022'de vizyona girdi. ABD yapımı filmi 2023'te 1 milyon 362 bin 96 kişi izlerken, toplam izleyici sayısı ise 2 milyon 677 bin 106 oldu. Filmin hasılatı yaklaşık 102 milyona ulaştı.



Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi konu ediniyor.



"Kutsal Damacana 4"



Şafak Sezer, Ersin Korkut, Müjde Uzman, Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Kutsal Damacana 4", en çok izlenen filmler arasına sekizinci sıradan girdi. Yönetmen koltuğuna Kamil Çetin'in oturduğu filmi 1 milyon 147 bin 111 kişi izledi, hasılatı ise 75 milyon 264 bin lirayı buldu.



"John Wick 4"



"John Wick" serisinin son filmi "John Wick 4" sinemaseverlerin en çok izlediği filmler arasında dokuzuncu sıraya yerleşti. Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in başrolde oynadığı yapımı izleyenlerin sayısı 1 milyon 50 bin 239'a ulaştı. Filmin hasılatı 89 milyon lira oldu. Gerilim ve aksiyon türündeki film, başına konulan ödülle onlarca kiralık katile karşı savaşan John Wick'in, özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura'ya karşı mücadelesini anlatıyor.