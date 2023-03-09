2023 yılının merakla beklenen dünya turneleri

Yeni albümü 'Midnights' ile birçok rekora imza atan Taylor Swift, 'Renaissance' albümüyle uzun süren sessizliğine son veren Beyonce, kariyerinin 40. yılını kutlayan Madonna ve daha birçok isim bu sene dünya turnesine çıkıyor. Variety, 2023 yılının en çok beklenen dünya turnelerini bir araya getirdi.



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Grammy'de rekora imza atan Beyonce, nam-ı diğer Queen B, albümüyle aynı adı taşıyan Renaissance adlı dünya turnesine çıkıyor. Şarkıcı Taylor Swift, son albümü 'Midnights' ile rekor kırmaya devam ederken bir yandan dünya turnesine hazırlanıyor. Şarkıcı, turnede Paramore, Haim, Phoebe Bridgers, Beabadoobee, Girl in Red, Muna, Gayle, Gracie Abrams ve Owenn gibi müzisyenleri de ağırlayacak. Nick, Joe ve Kevin Jonas kardeşlerden oluşan müzik grubu The Jonas Brothers da bu yıl dünya turnesine çıkıyor. 'SOS' albümüyle son dönemde adından söz ettiren SZA, "Juice" şarkısıyla listelerde zirveden inmeyen Lizzo ve ünlü rock müzik grubu Paramore da dünya turnesine çıkıyor. MADONNA, COLDPLAY VE DAHA FAZLASI



2023 yılında dünya turnesine çıkacak diğer isimler ise şöyle; Ed Sheeran, Bruce Springsteen, Janet Jackson, Shania Twain, Sabrina Carpenter, The National, Madonna, Metallica, The Lumineers, Kali Uchis, Macklemore, Katy Perry, Clairo, John Mayer, Big Thief, Bon Iver, Coldplay ve Foo Fighters...