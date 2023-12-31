2023'te Türkiye'de sahne alan dünyaca ünlü sanatçılar

PORTEKİZLİ MÜZİSYEN PONTES ANKARA'DA SAHNE ALDI



Ankara bu yıl dünyaca ünlü müzisyenlerin konserlerine tanıklık ederken Portekizli şarkıcı Dulce Pontes'in 15 Ekim'deki konseri başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Özgün Fado tarzıyla Portekiz'in geleneksel müziklerini uluslararası arenaya taşıyan Pontes, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ana Salon'daki konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi.



Budapeşte Festival Orkestrası Oda Müziği Topluluğu da 13 Nisan'da CSO Ada Ankara'daki konseriyle ilk defa Türkiye'de sahne aldı.



Bu yıl 37. kez düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında çok sayıda yabancı grup ve müzisyen başkente gelirken, Taipei Filarmoni Oda Korosu ve Sofia Vokalensemble'ın konserleri dikkati çekti.



"Başkent Kültür Yolu Festivali: Türkiye-Kore Dostluk Caz Konseri" kapsamında konser veren Güney Koreli piyanist Gee Hye Lee, 24 Eylül'de CSO Ada Ankara'da hayranlarıyla buluştu.



Ankara'da ayrıca 15 Nisan'da Wishbone Ash, 18 Nisan'da Steve Vai ve 15 Kasım'da Geoff Tate konserleri müzikseverleri sevindirdi.



AGUILERA VE WILLIAMS İLK KEZ TÜRKİYE'YE GELDİ



Bazı sanatçılar ilk Türkiye konserlerini bu yıl verirken, Grammy Ödüllü ABD'li şarkıcı Christina Aguilera 9 Ağustos'ta Antalya'da hayranlarıyla buluştu. "Stripped" ve "Dirrty" parçalarıyla konserine başlayan sanatçıya sahnede 8 dansçı ve 3 vokalist eşlik etti.



İngiliz şarkıcı Robbie Williams ise Türkiye'deki ilk konserini 18 Ağustos'ta Bodrum'da verdi. Lujo Hotel Bodrum'da sahne alan sanatçı, "Strong", "Come Undone", "Don't Look Back in Anger", "Feel", "Kids" ve "Rock DJ" gibi parçaları seslendirdi.

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