2024 Altın Küre Ödülleri'ni sunacak isim belli oldu

Bu yıl 81'inci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri için adaylar geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Televizyon kategorisinde "Succession" dizisi En İyi Drama Dizisi dalı dahil toplam dokuz adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Greta Gerwig’in “Barbie”si dokuz adaylıkla zirveye yerleşirken, onu sekiz adaylıkla Christopher Nolan'ın “Oppenheimer”ı takip etti.
7 Ocak'ta düzenlenecek törenin sunucusu belli oldu.
Ünlü komedyen Jo Koy, Altın Küre Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenecek isim oldu. Koy konuyla ilgili "Kariyerim boyunca birçok sahneye adım attım ama bu seferki çok özel olacak. Altın Küre Ödülleri'ni bu yıl sunacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.
Komedyen son dönemde Disney imzalı Haunted Mansion filminde ve Monkey King animasyon filminde Bendo karakteriyle yer almıştı.
CHRIS ROCK ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ'Nİ SUNMAYI REDDETTİ
2022 Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı. CNN'in haberine göre Rock'a bu yıl Altın Küre Ödülleri'ni sunması için teklif götürüldü ancak oyuncu bu teklifi reddetti.
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