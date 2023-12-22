2024 Altın Küre Ödülleri'ni sunacak isim belli oldu

Bu yıl 81'inci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri için adaylar geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Televizyon kategorisinde "Succession" dizisi En İyi Drama Dizisi dalı dahil toplam dokuz adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Greta Gerwig’in “Barbie”si dokuz adaylıkla zirveye yerleşirken, onu sekiz adaylıkla Christopher Nolan'ın “Oppenheimer”ı takip etti.

7 Ocak'ta düzenlenecek törenin sunucusu belli oldu.