2024 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri verildi

Ödül töreni, TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Lal İlhan, programın açılışında, vakfın kuruluşuna ve ödüllere ilişkin bilgi verdi.



BU YIL ROMAN ÖDÜLÜ YAZAR ALİ İPEK'İN OLDU

"Attila İlhan Edebiyat Ödülleri" Seçici Kurullar Onursal Başkanı Doğan Hızlan, bu yılki roman ödülünün "Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü" isimli romanıyla yazar Ali İpek'e verileceğini belirterek, ödülün gerekçesini "Eser, son derece ilginç bir konuyu kendine has bir tarzda ve yaratıcı bir atmosferde işlemesi sebebiyle ödüle değer bulunmuştur." diye açıkladı.



İpek, plaketini aldıktan sonra editörüne ve yayınevine teşekkür ederek, "Edebiyat var oldukça, insana dair hisler de var olacaktır." dedi.



ŞİİR ÖDÜLÜ ONUR SAKARYA'YA VERİLDİ

Ödüllerin Seçici Kurul Başkanı Metin Celal de bu yılki şiir ödülünün, "Tekliler" isimli kitabı ile Onur Sakarya'ya verildiğini belirtti.