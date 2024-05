2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

İngiltere'nin başkenti Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Komedyenler Rob Beckett ve Romesh Ranganathan'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede; "The Crown" ve "Black Mirror" hiçbir ödül alamazken, "Succession" yalnızca bir kategoride ödül kazandı.

İşte 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin kazananları...

En İyi Drama Dizisi



Top Boy (Netflix)



En İyi Mini Dizi

The Sixth Commandment (BBC One)

Uluslararası Dizi

Class Act (Netflix)

En İyi Kadın Oyuncu

Sarah Lancashire - Happy Valley (BBC One)



En İyi Erkek Oyuncu



Timothy Spall - The Sixth Commandment (BBC One)



En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Gbemisola Ikumelo - Black Ops (BBC One)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)



Mawaan Rizwan - Juice (BBC Three)