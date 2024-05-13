2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy of Film and Television Arts) tarafından dağıtılan ve televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında görülen BAFTA Televizyon Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu.

2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

İngiltere'nin başkenti Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen 2024 BAFTA Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Komedyenler Rob Beckett ve Romesh Ranganathan'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede; "The Crown" ve "Black Mirror" hiçbir ödül alamazken, "Succession" yalnızca bir kategoride ödül kazandı.

İşte 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin kazananları...

En İyi Drama Dizisi

Top Boy (Netflix)

En İyi Mini Dizi

The Sixth Commandment (BBC One)

Uluslararası Dizi

Class Act (Netflix)

En İyi Kadın Oyuncu

Sarah Lancashire - Happy Valley (BBC One)

En İyi Erkek Oyuncu

Timothy Spall - The Sixth Commandment (BBC One)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Gbemisola Ikumelo - Black Ops (BBC One)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Mawaan Rizwan - Juice (BBC Three)

2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - 1

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Matthew Macfadyen- Succession (Sky Atlantic)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Jasmine Jobson - Top Boy (Netflix)

En İyi Eğlence Performansı

Joe Lycett - Late Night Lycett

En İyi Reality

Squid Game (Netflix)

En İyi Gündem Programı

The Shamima Begum Story

En İyi Eğlence Programı

Strictly Come Dancing

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