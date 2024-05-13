2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

İngiltere'nin başkenti Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri 'nde kazananlar açıklandı. Komedyenler Rob Beckett ve Romesh Ranganathan'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede; "The Crown" ve "Black Mirror" hiçbir ödül alamazken, "Succession" yalnızca bir kategoride ödül kazandı.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu



Matthew Macfadyen- Succession (Sky Atlantic)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu



Jasmine Jobson - Top Boy (Netflix)



En İyi Eğlence Performansı



Joe Lycett - Late Night Lycett



En İyi Reality



Squid Game (Netflix)



En İyi Gündem Programı



The Shamima Begum Story



En İyi Eğlence Programı



Strictly Come Dancing