2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

İngiltere'nin başkenti Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Komedyenler Rob Beckett ve Romesh Ranganathan'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede; "The Crown" ve "Black Mirror" hiçbir ödül alamazken, "Succession" yalnızca bir kategoride ödül kazandı.
İşte 2024 BAFTA Televizyon Ödülleri'nin kazananları...
En İyi Drama Dizisi
Top Boy (Netflix)
En İyi Mini Dizi
The Sixth Commandment (BBC One)
Uluslararası Dizi
Class Act (Netflix)
En İyi Kadın Oyuncu
Sarah Lancashire - Happy Valley (BBC One)
En İyi Erkek Oyuncu
Timothy Spall - The Sixth Commandment (BBC One)
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Gbemisola Ikumelo - Black Ops (BBC One)
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Mawaan Rizwan - Juice (BBC Three)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Matthew Macfadyen- Succession (Sky Atlantic)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Jasmine Jobson - Top Boy (Netflix)
En İyi Eğlence Performansı
Joe Lycett - Late Night Lycett
En İyi Reality
Squid Game (Netflix)
En İyi Gündem Programı
The Shamima Begum Story
En İyi Eğlence Programı
Strictly Come Dancing
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