2024 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu: Taylor Swift yine tarih yazdı
2024 Billboard Müzik Ödülleri, internet üzerinden gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecenin en çok kazanan ismi Taylor Swift oldu. İşte, Billboard Müzik Ödülleri'nin kazananları...
Müzik dünyasının önemli ödüllerinden olan 2024 Billboard Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Taylor Swift, 10 ödül kazanarak Billboard Müzik Ödülleri tarihine geçti.
Şarkıcı, kariyeri boyunca toplamda 49 Billboard ödülü kazanarak rapçi Drake'i geride bıraktı.
“Good Luck, Babe!" ile müzik listelerinden inmeyen Chappell Roan En İyi Yeni Sanatçı seçilirken En İyi Erkek Sanatçı Morgan Wallen oldu.
En İyi R&B şarkıcı SZA, En İyi Rap şarkıcı Drake, En İyi Rock şarkıcı ise Zach Bryan oldu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Müzik
- Taylor Swift Şarkıcı
- N-Life Kültür&Sanat