2024 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu: Taylor Swift yine tarih yazdı

Şarkıcı, kariyeri boyunca toplamda 49 Billboard ödülü kazanarak rapçi Drake'i geride bıraktı. “Good Luck, Babe!" ile müzik listelerinden inmeyen Chappell Roan En İyi Yeni Sanatçı seçilirken En İyi Erkek Sanatçı Morgan Wallen oldu.

En İyi R&B şarkıcı SZA, En İyi Rap şarkıcı Drake, En İyi Rock şarkıcı ise Zach Bryan oldu.