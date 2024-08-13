2024 MTV Video Müzik Ödülleri'nin tarihi değişti

MTV Video Müzik Ödülleri için adaylar geçtiğimiz hafta açıklandı. Başarılarıyla rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift, 10 adaylık ile zirveye yerleşti. Post Malone ise 9 adaylık ile Swift'i takip etti.

Ödüller, 10 Eylül'de sahiplerini bulacaktı ancak eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump İle Demokrat rakibi Kamala Harris, 10 Eylül'de canlı yayında karşı karşıya gelecek.

Bu nedenle ödüller 11 Eylül'de sahiplerini bulacak.

KİMLER SAHNE ALACAK?



Ödül töreninde Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Rauw Alejandro ve Sabrina Carpenter gibi isimlerin sahne alacağı açıklandı.