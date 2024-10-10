2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Güney Koreli yazar Han Kang oldu (Han Kang kimdir?)

2024 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi “tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı için” Güney Koreli yazar Han Kang'a verildi.



İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ödülün "Tarihi travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel düz yazısı" nedeniyle Güney Koreli yazar Han Kang'a verildiğini duyurdu.

HANG KANG KİMDİR?

27 Kasım 1970 doğumlu Güney Koreli yazar, Suyuri'de büyüdükten sonra Kore'nin en iyi üniversitelerinden biri olarak bilinen Yonsei Üniversitesi'nde Kore dili ve edebiyatı bölümünü bitirdi. 1993 yılında Edebiyat ve Toplum (mungakgwa sahoe) dergisinde yayınladığı beş şiir ile edebi çıkışını şair olarak yaptı. Bir sonraki yıl Red Anchor isimli kitabı ile Shinmun Edebiyat Yarışması'nı kazanarak romancılık hayatına başladı.

1999 yılında “Baby Buddha” romanı ile Kültür Bakanlığı 2000 Bugünün Genç Sanatçı Ödülü,



2005 yılında “Mongol Spot” ile YiSang Edebiyat Ödülü,



2010 yılında Rüzgâr ile Dongri Edebiyat Ödülü,



2014 yılında İnsan Kardeşlerile Manhae Edebiyat Ödülü,



2016 yılında Vejetaryen ile Man Booker Uluslararası Ödülü,



2017 yılında Atti umani (Human Acts) İtalya'da Malaparte Ödülü kazanmıştır.