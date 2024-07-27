2024 Paris Olimpiyat Oyunları: Celine Dion yıllar sonra sahnede

Katı kişilik sendromu nedeniyle bir süredir sahnelerden uzak kalan Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için yıllar sonra şarkı söyledi. Ünlü şarkıcı Edith Piaf yorumuyla geri döndü.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları: Celine Dion yıllar sonra sahnede

Céline Dion, 'nın açılış töreninde sahneye dönüş yaptı.

Nörolojik bir rahatsızlık olan katı kişilik sendromu teşhisi konulan yıldız, 2020'nin başından bu yana ilk kez canlı sahne performansıyla Eyfel Kulesi'nde Edith Piaf'ın Hymne a l'amour adlı eserini milyonlarca kişi önünde seslendirdi.

NBC sunucusu  Kelly Clarkson, Dion'un başarılarından dolayı ondan "atlet" olarak bahsederken performansın ardından gözyaşlarını tutamadı.

Dion daha önce 1996'da Atlanta Olimpiyatları'nda sahne almıştı .

Dion, sosyal medyada paylaştığı bir gönderide, "Paris'e her döndüğümde, dünyada hala deneyimlenecek çok fazla güzellik ve neşe olduğunu hatırlıyorum, Paris'i seviyorum ve geri döndüğüm için çok mutluyum!" dedi. 

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni

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