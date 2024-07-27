2024 Paris Olimpiyat Oyunları: Celine Dion yıllar sonra sahnede

Céline Dion, Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde sahneye dönüş yaptı.



Nörolojik bir rahatsızlık olan katı kişilik sendromu teşhisi konulan yıldız, 2020'nin başından bu yana ilk kez canlı sahne performansıyla Eyfel Kulesi'nde Edith Piaf'ın Hymne a l'amour adlı eserini milyonlarca kişi önünde seslendirdi.



NBC sunucusu Kelly Clarkson, Dion'un başarılarından dolayı ondan "atlet" olarak bahsederken performansın ardından gözyaşlarını tutamadı.



Dion daha önce 1996'da Atlanta Olimpiyatları'nda sahne almıştı .



Dion, sosyal medyada paylaştığı bir gönderide, "Paris'e her döndüğümde, dünyada hala deneyimlenecek çok fazla güzellik ve neşe olduğunu hatırlıyorum, Paris'i seviyorum ve geri döndüğüm için çok mutluyum!" dedi.