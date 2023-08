2024 Super Bowl devre arası şovunda kim sahne alacak?

YENİ ŞARKILARI YOLDA

Öte yandan, Disney ekranlarında çocuk oyuncu olarak kariyerlerine başlayan Selena Gomez ve Miley Cyrus, hayranlarına yeni şarkı müjdesi verdi. Gomez "Single Soon" şarkısını, Cyrus'ın "Used To Be Young" şarkısıyla aynı gün yayınlayacağını duyurdu.