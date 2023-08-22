2024 Super Bowl devre arası şovunda kim sahne alacak?

Super Bowl devre arası şovunda İngiliz şarkıcı Harry Styles, ödüllü Latin şarkıcı Bad Bunny ve rapçi Jack Harlow'un da listede olduğu biliniyor.

Daily Mail'in göre şarkıcı Lizzo'ya da teklif götürüldü ancak şarkıcının şu sıralar başı taciz iddialarıyla dertte.



Eras dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşmaya devam eden Taylor Swift'e teklif götürüldüğü ancak şarkıcının reddettiği iddia edildi.

2024 Super Bowl devre arası şovu 11 Şubat 2024'te gerçekleşecek. YENİ ŞARKILARI YOLDA Öte yandan, Disney ekranlarında çocuk oyuncu olarak kariyerlerine başlayan Selena Gomez ve Miley Cyrus, hayranlarına yeni şarkı müjdesi verdi. Gomez "Single Soon" şarkısını, Cyrus'ın "Used To Be Young" şarkısıyla aynı gün yayınlayacağını duyurdu.

