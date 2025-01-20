2024 yılında Antalya'da tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı

Her yıl dünyanın dört bir yanından misafir ağırlayan kent; doğal güzellikleri ve kaliteli tesislerinin yanı sıra tarihi dokusuyla kültür turizminde de önde gelen destinasyonlar arasında yer alıyor. Geçmişte ev sahipliği yaptığı medeniyetler dolayısıyla zengin bir tarihi varlığa sahip bölgede, kültürel mirasın ortaya çıkarılması, korunması ve onarımlarına yönelik kapsamlı arkeolojik çalışmalar yürütülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Türk ve yabancı bilim heyetleri ile müze müdürlüklerince sürdürülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserler, müzelerin envanterine kaydediliyor.



2024'TE 28 ALANDA ARKEOLOJİK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, 2024'ün Antalya'daki arkeolojik çalışmalar bakımında verimli geçtiğini söyledi.



Geleceğe Miras Projesi kapsamında önemli çalışmalar yapıldığını belirten Zoroğlu, Side, Syedra, Sillyon, Olimpos ve Phaselis başta olmak üzere çok sayıda antik kentte yoğun kazı, restorasyon, bakım, onarım ve düzenleme yapıldığını kaydetti. Geçen yıl 28 noktada çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Zoroğlu, "Bakanlığımızın tarihte görülmemiş destekleriyle 3'ü su altı, 25'i Cumhurbaşkanlığı Kararlı 28 alanda çalışma yürüttük. Kazılar, restorasyonlar ve aynı zamanda bu alanların tanıtımıyla ilgili Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Valiliğimizle çalışmalar yaptık." dedi.

Zoroğlu, Antalya'yı sürdürülebilir turizmin de başkenti yapmak istediklerini dile getirerek, "2024'te sadece arkeolojik alanlarda yaptığımız kazılar için Bakanlığımızca 500 milyon liralık bir ödenek aktarıldı. Bu da katmanlı bir rekor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"NİTELİKLİ VE KIYMETLİ ESERLER ORTAYA ÇIKARILDI"

Kazılarda geçen yıl gün yüzüne çıkarılan eserlerden 886'sının envanterlik olduğunu aktaran Zoroğlu, bu eserlerden 527'sinin Side Müzesi'nde, diğerlerinin de Antalya Arkeoloji, Alanya, Demre müzelerinde yer aldığını kaydetti. Kazılarda çok nitelikli ve kıymetli eserlerin ortaya çıktığını vurgulayan Zoroğlu, şöyle devam etti:



"Örneğin Myra-Andriake'de çıkan millefiori (binçiçek) cam işleme tekniğiyle yapılmış yapı iç dekorasyon levhaları dünyada da eşine benzerini az rastlanır nitelikte, kalitede kültür varlıkları oldu. Phaselis Antik Kenti'ndeki çalışmalarda Liman Caddesi'nde çok güzel bir arkaik (bir uygarlığın gelişmesindeki erken dönem) buluntu çıktı. Gerçekten çok şaşırtıcı ve Akdeniz coğrafyasının tarihi niteliğini değiştiren buluntulardan bir tanesi.

Zoroğlu, Phaselis'te gün yüzüne çıkarılan bu buluntuların Apollon'a adandığı düşünülen altar yapısı (sunak) ve küçük adak heykeller olduğunu ifade etti. Side Antik Kenti'nde de önemli kazı, restorasyon ve çevre düzenlemeleri yapıldığını aktaran Zoroğlu, "Side Müzesi'ni ziyarete açtık. Eserlerin yeni teşhir halleri çok güzel oldu. Alanya'daki Syedra'da çok kıymetli bir mozaik vardı. Şimdi de 2-3 tane neredeyse tamamı ayakta zeytinyağı işliği bulundu. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Aziz Nikolaos Kilisesi içerisinde bir kıymetli bir lahde ulaşıldı." diye konuştu.

Zoroğlu, Side'de de mitolojik ilham perisi Kalliope'nin betimlendiği mozaik zeminin, Aspendos'taki 2 bin yıllık Zeus ve Afrodit heykellerinin de tarihe yön veren önemli bulgular arasında yer aldığını bildirdi.

Bölgenin geniş bir kültürel mirasa sahip olduğunun altını çizen Zoroğlu, bu yıl kentteki kapsamlı çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.