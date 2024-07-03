2024 yılının ilk yarısında en çok satan kitapları açıkladı

Hepsiburada, 2024 yılının ilk altı ayında en çok satılan kitaplarını açıkladı. En çok satılan kitap kategorilerinin bir numarasında çocuk kitapları yer aldı. En fazla online sipariş verilen çocuk kitaplarında ilk sırayı Büyük Sorular Kitabım - Sandra Lebrun Et Loic Audrain aldı. Listenin devamında Senin Sayende Tanışalım Mı?, Çocuk Akademi 16-24 Ay Şimdi Cırt Cırt Vakti, Ayvayı Yedik Müzesi ve 555 Eğlenceli Çıkartma kitapları yer aldı.



2024’ün ilk yarısında en çok satan yazarlar



2024 yılının ilk yarısında en çok satan yazarlar arasında birinci sırayı Pierre Franckh aldı. Franckh’in “Rezonans Kanunu” isimli kitabı en çok satın alınan kitap oldu. Bunu Matt Haig'in "Gece Yarısı Kütüphanesi" isimli kitabı takip etti. Yerli yazarlar kategorisinde ise Şermin Yaşar "Söyleme Bilmesinler" adlı romanı birinci sırayı elde etti. Listenin devamında ise Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” kitabı aldı.



Temmuz ayına özel çok satan kitaplarda sepette %25'e varan indirim sunuluyor. Premium üyelik avantajları ile 500 TL ve üzeri alışverişlerde %10 indirim ve çocuk kitaplarında da 250 TL alışverişe 50 TL indirim fırsatı bulunuyor.



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