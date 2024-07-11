2024'e damga vurdu: Ters Yüz 2'den bir rekor daha

"Ters Yüz 2" (Inside Out 2) ünlü animasyon stüdyosu Pixar'ın en çok kazanan filmi oldu.

PIXAR'IN EN ÇOK KAZANAN FİLMİ

2024 yılında, dünya çapında bir milyar dolar hasılat sınırını geçen ilk film olan "Ters Yüz 2" yeni bir rekora imza attı.

Disney ve Pixar imzalı " Ters Yüz 2 ", 14 Haziran'da vizyona girdi. 2015 yapımı Ters Yüz'ün devam filmi, gişede büyük bir başarı elde etti.

Öte yandan artık bir ergen olan ve çok daha çılgın, kişiselleştirilmiş duygularla uğraşmak zorunda olan Riley'nin maceralarını konu alan filmin toplam hasılatı 1.25 milyar dolara ulaştı.

Böylece "Ters Yüz 2", 1.24 milyar dolarla bu rekoru elinde tutan "İnanılmaz Aile 2"yi geçmeyi başardı.