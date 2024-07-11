2024'e damga vurdu: Ters Yüz 2'den bir rekor daha

2015 yapımı Oscar ödüllü "Inside Out" (Ters Yüz) filminin devam filmi Ters Yüz 2, yılın en çok kazanan filmi olmuştu. Gişede tarih yazan animasyondan bir rekora daha imza attı.

2024'e damga vurdu: Ters Yüz 2'den bir rekor daha

Disney ve Pixar imzalı "Ters Yüz 2", 14 Haziran'da vizyona girdi. 2015 yapımı Ters Yüz'ün devam filmi, gişede büyük bir başarı elde etti.

2024 yılında, dünya çapında bir milyar dolar hasılat sınırını geçen ilk film olan  "Ters Yüz 2" yeni bir rekora imza attı.

PIXAR'IN EN ÇOK KAZANAN FİLMİ

"Ters Yüz 2" (Inside Out 2) ünlü animasyon stüdyosu Pixar'ın en çok kazanan filmi oldu.

2024'e damga vurdu: Ters Yüz 2'den bir rekor daha - 1

Öte yandan artık bir ergen olan ve çok daha çılgın, kişiselleştirilmiş duygularla uğraşmak zorunda olan Riley'nin maceralarını konu alan filmin  toplam hasılatı 1.25 milyar dolara ulaştı.

Böylece "Ters Yüz 2", 1.24 milyar dolarla bu rekoru elinde tutan "İnanılmaz Aile 2"yi geçmeyi başardı.

Ters Yüz 2 rekor sürede 1 milyar dolar hasılata ulaştı: Animasyon tarihine geçti

Ters Yüz 2 rekor sürede 1 milyar dolar hasılata ulaştı: Animasyon tarihine geçti

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