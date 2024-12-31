2024'te en çok dinlenen kadın şarkıcılar

2024 yılında dünya genelinde en çok dinlenen kadın şarkıcılar belli oldu.

2024'te en çok dinlenen kadın şarkıcılar

Dünyaca ünlü platformu Spotify, 2024 yılına damga vuran kadın şarkıcıları açıkladı. Listede birçok farklı türde hit parçaya imza atan isimler yer alıyor.

Rihanna bu yıl hiç yeni şarkı yayınlamasa da listede yer almayı başardı. İşte sırasıyla en çok dinlenen kadın şarkıcılar...

10. Brenda Lee

9. SZA

8. Rihanna

7. Sabrina Carpenter

6. Sia

5. Taylor Swift

4. Mariah Carey

3. Billie Eilish

2. Lady Gaga

1. Ariana Grande

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...