2025 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
Attila İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen 2025 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu.
Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın desteğiyle düzenlediği "Attila İlhan Edebiyat Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.
Doğan Hızlan’ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurullar, ödüle değer görülen eserleri belirledi.
Bu yıl yarışmaya şiir dalında 53, roman dalında 85, senaryo dalında 49 eserle başvuru yapıldı.
ROMAN DALINDA ÖDÜL ALAN ESERLER
"Cennette Gibiyim" romanıyla Sibel K. Türker ve "Elsa Niego'nun Cenaze Alayı" adlı romanıyla Raşel Meseri "Roman Ödülü"nün sahibi oldu.
"İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü", "Unufak" romanıyla Rober Koptaş’a verildi.
Roman dalında ödüle değer bulunan eserler, Mehmet Eroğlu başkanlığında, Handan Coşgun, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan'dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.
Metin Celal’in başkanlığında Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Yakup Çelik'ten oluşan jüri, "Şiir Ödülü" için Baki Ayhan'ın "Hasta Sevgili Kış" kitabını seçti.
Attila İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü"ne uygun eser bulunamadı.
BU YIL İLK KEZ SENARYO DALINDA ÖDÜL VERİLECEK
Biket İlhan başkanlığında, Canan Gerede, Elçin Hanbay Kaya, Esra Even ve Prof. Dr. Oğuz Makal'ın yer aldığı jüri, bu yıl ilki verilen "Senaryo Ödülü" için "Döngü" isimli senaryosuyla Neslihan Kültür'ü, "Senaryo Jüri Özel Ödülü" için ise "Demir Kadınlar" senaryosuyla Nedim Argan'ı seçti.
Ödül töreni, "42. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı" etkinlikleri kapsamında, 18 Aralık'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.