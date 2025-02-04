2025 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Juliette Binoche oldu

Çikolata, Saklı, Paris Seni Seviyorum, Aşkın Büyüsü, Aslı Gibidir, Bilinmeyen Kod, İngiliz Hasta ve Umut Mevsimi gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Juliette Binoche, Cannes Film Festivali'nde jüri başkanlığını üstlenecek.

60 yaşındaki Fransız oyuncu, Cannes tarihinde festivale başkanlık yapan ikinci kadın olacak.

Oyuncu, İngiliz Hasta (1997) filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. 2010'da ise Certified Copy adlı yapımla Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Gelecek yıl 78'incisi düzenlenecek olan festival 13-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.