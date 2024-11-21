2025 Coachella Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen, ABD'nin en büyük festivali Coachella'da sahne alacak isimler belli oldu.

2025 Coachella Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu

Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı ve Sanat Festivali gelecek yıl 11-13 Nisan ve 28-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen festivalde sahne alacak isimler belli oldu.

Lady Gaga, Travis Scott, Green Day ve Post Malone, festivalde baş sanatçılar olarak yer alacak.

2025 Coachella Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu - 1

KİMLER VERECEK?

ve Sanat Festivali'nde şu isimler sahne alacak: Missy Elliot, Megan Thee Stallion, Charli XCX, Anitta, Benson Boone, FKA Twigs, Clairo, Zedd, Junior H, Jennie, Glorilla, Lisa, Mustard, Ivan Cornejo, Kraftwerk, Shaboozey, The Go-Gos, Tyla...

Beyonce yerine festivale dahil olan Lady Gaga, ikinci kez Coachella'da müzikseverlerle buluşacak. Green Day grubu ise ilk kez grup olarak festivalde sahne alacak.

Travis Scott'ın ise 2020'de festivalde sahne alması planlanmıştı ancak pandemi nedeniyle festival iptal edildi.

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