2025 Coachella Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu

Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali gelecek yıl 11-13 Nisan ve 28-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen festivalde sahne alacak isimler belli oldu. Lady Gaga, Travis Scott, Green Day ve Post Malone , festivalde baş sanatçılar olarak yer alacak.

KİMLER KONSER VERECEK?



Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde şu isimler sahne alacak: Missy Elliot, Megan Thee Stallion, Charli XCX, Anitta, Benson Boone, FKA Twigs, Clairo, Zedd, Junior H, Jennie, Glorilla, Lisa, Mustard, Ivan Cornejo, Kraftwerk, Shaboozey, The Go-Gos, Tyla...



Beyonce yerine festivale dahil olan Lady Gaga, ikinci kez Coachella'da müzikseverlerle buluşacak. Green Day grubu ise ilk kez grup olarak festivalde sahne alacak.



Travis Scott'ın ise 2020'de festivalde sahne alması planlanmıştı ancak pandemi nedeniyle festival iptal edildi.

