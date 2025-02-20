2025 Oscar Ödülleri'nin sunucuları belli oldu

Bu yıl 97'ncisi düzenlecek olan Oscar Ödülleri’nin sunucuları belli oldu. Ödüller 2 Mart'ta sahiplerini bulacak.

2025 Oscar Ödülleri'nin sunucuları belli oldu

Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien üstlenecek.

Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filmi 13 adaylık kazanarak Ödülleri'ne damga vurdu.

İŞTE 2025 OSCAR ÖDÜLLERİ ADAYLARI

2025 Oscar Ödülleri'nin sunucuları belli oldu - 1

SUNUCULAR BELLİ OLDU

dünyasının en iyilerinin seçildiği gecede ödülleri takdim edecek ünlü isimler belli oldu.

Ödülleri'nde Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb ve Bowen Yang sunuculuk yapacak.

Emilia Perez filminin yıldızı Selena Gomez, Ben Stiller, Joe Alwyn, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Goldie Hawn, Connie Nielsen ve Oprah Winfrey de ödül verecek isimler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl kazanan Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr. ve Da’Vine Joy Randolph da ödül verecek. 

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