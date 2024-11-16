2025 Oscar Ödülleri'nin sunucusu Conan O'Brien oldu
Gelecek yıl 97'ncisi düzenlecek olan Oscar Ödülleri’nin sunucusu Emmy ödüllü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O'Brien oldu. Oscar Ödülleri, 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2 Mart’ta düzenlenecek 97’nci Oscar Ödülleri törenini sunucu ve komedyen Conan O’Brien’ın sunacağını duyurdu.
Akademi CEO’su Bill Kramer, “Conan O’Brien’ın bu yıl Oscar’ları sunmasından büyük heyecan ve onur duyuyoruz. Muhteşem mizahı, filmlere sevgisi ve canlı yayın tecrübesiyle törene liderlik etmek için mükemmel bir kişi” dedi.
Oscar Ödülleri töreninde ilk kez sunuculuk görevini üstlenecek olan Conan O’Brien, duyurunun yapılmasının ardından “...Amerika bunu talep etti ve şimdi oluyor" diyerek espri yaptı.
61 yaşındaki Conan O’Brien, 1980’ler ve 90’larda "The Simpson" ve "Saturday Night Live"de yazarlık yaptıktan sonra 2021’e kadar "The Tonight Show with Conan O’Brien" ve "Conan" gibi talk show programları yaptı.
Kendiyle dalga geçtiği absürd komedi tarzıyla bilinen O’Brien, 28 yıllık kariyerine 2021’de son verdikten sonra "Conan O’Brien Must Go" adlı seyahat programıyla yeniden ekrana dönmüştü.
O'Brien kariyeri boyunca 31 Emmy ödülüne aday gösterildi ve bunlardan beşini kazandı.
2025 OSCAR ÖDÜLLERİ İÇİN EN İYİ FİLM TAHMİNLERİ
Gelecek yıl Oscar'a aday gösterilebilecek filmler arasında Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin başrollerini paylaştığı "Maria" filmi de yer alıyor. İşte Variety'ye göre, 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilecek filmler...
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