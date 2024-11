2025 Oscar Ödülleri'nin sunucusu Conan O'Brien oldu

61 yaşındaki Conan O’Brien, 1980’ler ve 90’larda "The Simpson" ve "Saturday Night Live"de yazarlık yaptıktan sonra 2021’e kadar "The Tonight Show with Conan O’Brien" ve "Conan" gibi talk show programları yaptı.



Kendiyle dalga geçtiği absürd komedi tarzıyla bilinen O’Brien, 28 yıllık kariyerine 2021’de son verdikten sonra "Conan O’Brien Must Go" adlı seyahat programıyla yeniden ekrana dönmüştü.

O'Brien kariyeri boyunca 31 Emmy ödülüne aday gösterildi ve bunlardan beşini kazandı.