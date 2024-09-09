2025 Super Bowl devre arası şovunda Kendrick Lamar sahne alacak

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl, her yıl gündem olmayı başarıyor. Super Bowl'un merakla beklenen devre arası şovunda ise kimin sahne alacağı belli oldu.

Grammy ve Pulitzer ödüllü rapçi Kendrick Lamar, Super Bowl devre arası şovunda sahne alacak. Lamar "Rap müzik hala bugüne kadarki en etkili müzik türü. Ve ben dünyaya nedenini hatırlatmak için orada olacağım" dedi.

Super Bowl devre arası şovu 9 Şubat 2025'te New Orleans'ta gerçekleşecek.

Lamar, 2022 Super Bowl şovunda Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem ve Mary J Blige ile birlikte sahne aldı.



Compton doğumlu 37 yaşındaki rapçi, hip-hop türünün en yaratıcı söz yazarlarından biri olarak biliniyor. Lamar, 2018'de müzik dalında Pulitzer Ödülü'nü kazanan ilk hip-hop sanatçısı oldu.