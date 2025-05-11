2025 yaz konserleri: Dünyaca ünlü isimler Türkiye'ye geliyor

ABD'li rock müzik grubu Guns N' Roses, 2025 Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. İlk kez 1993'te Türkiye'de stadyum konseri veren grup, 32 yıl sonra tam kadro ile 2 Haziran 2025'te sahne alacak.

Ünlü DJ ve prodüktör Martin Garrix, 12 Temmuz'da performans gerçekleştirecek.



İrlandalı sanatçı Roisin Murphy, 19 Temmuz akşamı Harbiye Açıkhava'da hayranlarıyla buluşacak.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez de Türkiye'ye geliyor. Son olarak "This Is Me… Now" albümünü müzikseverlerle buluşturan ve düşük bilet satışları nedeniyle turnesini iptal eden ünlü şarkıcı İstanbul ve Antalya'da konser verecek.



23 Temmuz'da Antalya'da konser vermeye hazırlanan sanatçı, 7 Ağustos'ta İstanbul'da sahne alacak.

