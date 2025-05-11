2025 yaz konserleri: Dünyaca ünlü isimler Türkiye'ye geliyor
Ülkemiz bu yaz birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yapacak. İşte 2025 yazında konser verecek isimler...
ABD'li rock müzik grubu Guns N' Roses, 2025 Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. İlk kez 1993'te Türkiye'de stadyum konseri veren grup, 32 yıl sonra tam kadro ile 2 Haziran 2025'te sahne alacak.
Grammy ödüllü progresif metal grubu Dream Theater 27 Temmuz'da, Paris’te düzenlenen Yaz Olimpiyatları’nın açılış töreninde konser veren metal grubu Gojira, 22 Temmuz İstanbul'da olacak.
İrlandalı post-punk grubu Fontaines D.C, 29 Haziran 2025'te müzikseverlerle buluşacak.
Dünya turnesi kapsamında Justin Timberlake İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü yıldız sanatçı 5 yıl aranın ardından 30 Temmuz’da Türk hayranlarıyla buluşacak.
Ünlü DJ ve prodüktör Martin Garrix, 12 Temmuz'da performans gerçekleştirecek.
İrlandalı sanatçı Roisin Murphy, 19 Temmuz akşamı Harbiye Açıkhava'da hayranlarıyla buluşacak.
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez de Türkiye'ye geliyor. Son olarak "This Is Me… Now" albümünü müzikseverlerle buluşturan ve düşük bilet satışları nedeniyle turnesini iptal eden ünlü şarkıcı İstanbul ve Antalya'da konser verecek.
23 Temmuz'da Antalya'da konser vermeye hazırlanan sanatçı, 7 Ağustos'ta İstanbul'da sahne alacak.
Apocalyptica grubu, 21 Ağustos'ta Ankara'da, 22 Ağustos'ta ise İstanbul'da sahne alacak.
Avustralyalı ikili Empire of the Sun 30 Ağustos’ta İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
Marilyn Manson, 18 yıl aradan sonra Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak. Manson, One Assassination Under God Tour kapsamında 3 Eylül 2025 Salı akşamı konser verecek.
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