2025 yaz konserleri: Dünyaca ünlü isimler Türkiye'ye geliyor

Ünlü DJ ve prodüktör Martin Garrix, 12 Temmuz'da performans gerçekleştirecek.



İrlandalı sanatçı Roisin Murphy, 19 Temmuz akşamı Harbiye Açıkhava'da hayranlarıyla buluşacak.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez de Türkiye'ye geliyor. Son olarak "This Is Me… Now" albümünü müzikseverlerle buluşturan ve düşük bilet satışları nedeniyle turnesini iptal eden ünlü şarkıcı İstanbul ve Antalya'da konser verecek.



23 Temmuz'da Antalya'da konser vermeye hazırlanan sanatçı, 7 Ağustos'ta İstanbul'da sahne alacak.