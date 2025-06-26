2025 yazına damga vuracak şarkılar belli oldu
Türkiye’de bu yazın en çok dinlenenleri olmaya aday şarkıların yer aldığı Yaz Hitleri 2025 çalma listesi yayınlandı.
Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, Türkiye’de 2025 yazına damga vuracak şarkılar ve trendleri açıkladı. Listede Tarkan, Yıldız Tilbe, Simge, Yaşar, Zeynep Bastık gibi isimler yer alıyor.
Pop müzik, bu sezon her ne kadar ön planda olsa da Lvbel C5 ve AKDO’nun “MERMER” ve Organize, ERAY067 ve Mansur’ın “BALMAIN” gibi şarkıları da ses getirecek.
Geçmişin efsane yaz hitlerinin yeniden ilgi görmeye başlamasıyla, nostaljinin de güçlü bir şekilde geri döndüğü görülüyor. Yaşar’dan “Kumralım” ve Simge’den “Önümüz Yaz” gibi eski yaz hitleri yeniden ilgiyle karşılanacak.
İşte bu yaza damgasını vurması beklenen şarkılarla dolu Yaz Hitleri 2025 listesi:
Bahadır Tatlıöz – Bu Yaz
BLOK3, Ati242 – Keşke
Burak Bulut, Serdar Ortaç – Yasemin
Era7capone, Poizi, SNOW – SONBAHAR
Gülden – Sen Anlamazsın
Jeff Redd – HUQQA
Lvbel C5, AKDO – MERMER
manifest – Yaşanacaksa
Mert Demir – Bi Gece Gidebilirim
Oğuzhan Koç, Merve Özbey – Geçsin Yıllar
Organize, ERAY067, Mansur – BALMAIN
Reynmen – Çatma Yarim
Selin, Mabel Matiz – YANILIR GİBİ
Semicenk – Kalpsiz
Simge – Mucize
Sıla Şahin, Samet Kardeşler – Aldanırım
SNOW, Murat Boz, Era7capone – ÜZÜLECEKSİN 2.0
Tarkan – Dönmüyor Giden
Yıldız Tilbe – Aşk Yok Olmaktır
Zeynep Bastık – Kör Sevdam
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