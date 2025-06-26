2025 yazına damga vuracak şarkılar belli oldu

Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, Türkiye’de 2025 yazına damga vuracak şarkılar ve trendleri açıkladı. Listede Tarkan, Yıldız Tilbe, Simge, Yaşar, Zeynep Bastık gibi isimler yer alıyor.

Pop müzik, bu sezon her ne kadar ön planda olsa da Lvbel C5 ve AKDO’nun “MERMER” ve Organize, ERAY067 ve Mansur’ın “BALMAIN” gibi şarkıları da ses getirecek.

Geçmişin efsane yaz hitlerinin yeniden ilgi görmeye başlamasıyla, nostaljinin de güçlü bir şekilde geri döndüğü görülüyor. Yaşar’dan “Kumralım” ve Simge’den “Önümüz Yaz” gibi eski yaz hitleri yeniden ilgiyle karşılanacak.

