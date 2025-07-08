2025'te dünya çapında en çok hasılata ulaşan filmler belli oldu
Bu yılın ilk yarısında en çok hasılat elde eden filmler açıklandı. Zirvenin sahibi ise Çin edebiyat klasiğinden uyarlanan animasyon filmi oldu.
Bu yıl birçok yapım izleyiciyle buluştu. 2025'in ilk yarısında en çok izlenen filmleri Box Office Türkiye derledi. İlk kez, bir yılın ilk yarısında en çok hasılat yapan film ABD yapımı olmadı.
Bir Çin edebiyat klasiğinden uyarlanan fantezi türündeki animasyon filmi Ne Zha 2, 1,99 milyar dolar hasılatla yılın ilk yarısında 1 milyar dolar baremini geçen tek yapım oldu.
Listenin ikinci sırasında ise Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie) var. Jack Black ve Jason Momoa'nın rol aldığı film, 954,9 milyon dolar hasılat elde etti.
Hala sinemalarda olan Lilo ve Stiç (Lilo & Stitch) filmi ise 950,6 milyon dolar hasılata ulaştı.
Mission: Impossible - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning) 563,9 milyon dolar hasılat ile dördüncü sırada yer aldı.
Henüz gösterimde olan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon) ise 66,3 milyon dolar ile beşinci sırada yer aldı.
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