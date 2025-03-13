2026 Altın Küre Ödülleri'nin sunucusu şimdiden belli oldu

Gelecek yıl 83'üncüsü düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri'nin sunucusu açıklandı.

2026 Altın Küre Ödülleri'nin sunucusu şimdiden belli oldu

Oscar'ın habercisi olan Ödülleri'ni gelecek yıl da Nikki Glaser sunacak. Komedyen Nikki Glaser, Ocak 2026'da CBS'de düzenlenecek 83'üncü Altın Küre Ödülleri'ne ev sahipliği yapmak üzere geri dönecek. 

Glaser "Bu yıl Altın Küre Ödülleri'ne ev sahipliği yapmak, kariyerim boyunca yaşadığım en eğlenceli deneyimdi. Bunu tekrar yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasında bulundu.

ALTIN KÜRE KAZANANLAR

"Emilia Perez" filminin 4 ödülle başı çektiği gecede, Emmy Ödülleri'ne damga vuran "Shogun" dizisi 4 ödül kazandı. Adrien Brody, "The Brutalist" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken Demi Moore "Cevher" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

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