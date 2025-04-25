2026 Altın Küre Ödülleri'nin tarihi açıklandı

Gelecek yıl 83'üncüsü düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri'nin tarihi açıklandı.

2026 Altın Küre Ödülleri'nin tarihi açıklandı

Oscar'ın habercisi olan Ödülleri'nin gerçekleşeceği tarih belli oldu. Yine Nikki Glaser'ın sunuculuğunu üstleneceği tören 11 Ocak 2026'da sahiplerini bulacak.

Ödül töreni genellikle her yıl Ocak ayının ilk haftasında gerçekleşiyor. Ocak ayının ikinci haftasında gerçekleşmesi planlanan törenin tarihinde neden değişikliğe gidildiği bilinmiyor. 83. Altın Küre Ödülleri, Beverly Hills'teki Beverly Hilton'da düzenlenecek.

Adaylar ise 8 Aralık'ta açıklanacak.

2026 Altın Küre Ödülleri'nin tarihi açıklandı - 1 Emilia Perez filminin yıldızları

KAZANANLAR

"Emilia Perez" filminin 4 ödülle başı çektiği gecede, Emmy Ödülleri'ne damga vuran "Shogun" dizisi 4 ödül kazandı. Adrien Brody, "The Brutalist" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken Demi Moore "Cevher" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

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