2026 Altın Küre Ödülleri'nin tarihi açıklandı

Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'nin gerçekleşeceği tarih belli oldu. Yine Nikki Glaser'ın sunuculuğunu üstleneceği tören 11 Ocak 2026'da sahiplerini bulacak.



Ödül töreni genellikle her yıl Ocak ayının ilk haftasında gerçekleşiyor. Ocak ayının ikinci haftasında gerçekleşmesi planlanan törenin tarihinde neden değişikliğe gidildiği bilinmiyor. 83. Altın Küre Ödülleri, Beverly Hills'teki Beverly Hilton'da düzenlenecek.



Adaylar ise 8 Aralık'ta açıklanacak.

