21. Ankara Kitap Fuarı bugün sona eriyor

ATO Congresium'da 29 Kasım'da başlayan fuar kapsamında 400'e yakın yayın evi ve 800'ün üzerinde yazar, kitapseverlerle buluştu.



Kitap fuarının onur konuğu, kültürel psikiyatri eğitimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Kemal Sayar, uluslararası onur konuğu da Azerbaycanlı yazar Nizami Jafarov olmuş, konuk ülkesi ise Azerbaycan olarak belirlenmişti.



Yaklaşık 1500 etkinliğin düzenlendiği fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, bazı aileler çocuklarıyla katıldı.



Fuarın son gününde de yazarlar, yayınevlerinin stantları ve imza buluşmaları için ayrılan alanlarda okuyucularıyla bir araya geldi.

