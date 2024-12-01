21. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı (21. Ankara Kitap Fuarı ziyaret saatleri)

Ankara'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium'da ziyarete açıldı. 800'ü aşkın yazarı, okurlarıyla bir araya getirecek olan fuarın bu seneki onur konuğu psikiyatrist ve yazar Kemal Sayar olurken, fuarın uluslararası konuğu Azerbaycan Türkü yazar Nizami Jafarov, konuk ülkesi ise Azerbaycan olarak belirlendi.