21. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı (21. Ankara Kitap Fuarı ziyaret saatleri)
Kitapseverlerle - yazarları buluşturacak olan Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, 400'e yakın yayın evi ve 800'ün üstünde yazarı kitapseverlerle buluşturacak. Peki Ankara Kitap Fuarı saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?
Ankara'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium'da ziyarete açıldı. 800'ü aşkın yazarı, okurlarıyla bir araya getirecek olan fuarın bu seneki onur konuğu psikiyatrist ve yazar Kemal Sayar olurken, fuarın uluslararası konuğu Azerbaycan Türkü yazar Nizami Jafarov, konuk ülkesi ise Azerbaycan olarak belirlendi.
Azerbaycan standında bulunan yöresel kıyafetli görevlilerin katılımcılara ülkelerinin tarihini ve kültürünü tanıttığı fuarda, 1500'e yakın imza günü, panel, konferans ve söyleşi gibi etkinlikler düzenlenecek.
ANKARA KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ
8 Aralık Pazar günü sona erecek 21. Ankara Kitap Fuarı, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engelliler için ücretsiz olacak. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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