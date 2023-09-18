21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 22 Eylül'de başlıyor

21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali bu yıl 22-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Deprem felaketi nedeniyle sanatın iyileştirici gücünden yararlanılması amacıyla festival, "Dayanışma, İyileşme ve Aydınlanma" temalarıyla düzenlenecek.
LUCIENNE RENAUD VARY'DEN AÇILIŞ KONSERİ
2017 yılında çıkardığı Voice of the Trumpet adlı ilk albümüyle "Trompetiyle sansasyonel bir etki yaratan genç yıldız" olarak tanımlanan 24 yaşındaki Warner Classic sanatçısı Lucienne Renaud Vary, 2019 BBC Orkestrası'yla doldurduğu ikinci albümüyle de zirveye ulaşmayı başardı. Başkent Üniversitesi çatısı altındaki Orkestra Akademik Başkent bünyesinde çalışmalarını sürdüren Başkent Quartet'in eşlik edeceği dünyaca ünlü genç yıldız, Piazzola'dan Dvorak'a uzanan geniş yelpazeli repertuarıyla 22 Eylül saat 20.00’de Mersin Kültür Merkezi’nde sahne alacak.
CUMHURİYET DÖNEMİ SEÇKİSİ
Cumhuriyet dönemi kültür ve sanat yenilikleri bünyesinde Türkçe sözlü müzik alanında oldukça önemli eserler ortaya çıkarmış bestecilerden oluşturulan seçki, 23 Eylül saat 16.00’da Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Salonu’nda olacak. Cumhuriyete saygı duruşu niteliğindeki konserde, geçtiğimiz günlerde 43. Operasını bitiren Selman Ada’nın Nazım Hikmet’in dizeleri üzerine Soprano ve Piyano için yazmış olduğu 5 Canzoni adlı eserinin Dünya Prömiyeri gerçekleşirken, Dilruba Bilgi (Soprano), Caner Akgün (Bariton) ve Gökhan Aybulus (Piyano) dinleyici karşısında olacak.
Çağımızın önde gelen Keman virtüözlerinden Soyoung Yoon, genç kuşağın önemli şeflerinden Tolga Atalay Ün idaresinde festival orkestrası eşliğinde Mersinli sanatseverlere Vivaldi'nin Dört Mevsim adlı eserini 23 Eylül saat 20.00’de Mersin Kültür Merkezi’nde yorumlayacak.
Konserde Ulvi Cemal Erkin’in Yaylı Çalgılar için Sinfonietta adlı eseri de yorumlanacak. 17 Şubat 1967 yılında Gotthold Ephraim Lessing yönetiminde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Devlet Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen eser, festivalin "aydınlanma" temasına vurgu niteliğinde olacak.
DOĞADA İYİLEŞME VE MÜZİK
“Geçirdiği zorlu sürecin ardından Mersin’i doğada müzikle iyileştireceğiz” sloganı çerçevesinde 24 Eylül'deki kapanış gününde Etnomüzikolog Arzu Haksun ve vurmalı çalgılar sanatçısı Emre Günay, çocuklar ve yetişkinler için şifa atölyeleri hazırladılar.
Her biri Tekfen Filarmoni Orkestrası üyesi olan Venüs Kovancısoy Güner (flüt), Ezgi Kaki (obua), Çağdaş Engin (klarnet), Oğuzhan Güner (fagot), Volkan Kartal (korno) İlhan Baran, Paul Taffanel ve August Klughardt’ın eserlerini sunacak. Konser, 24 Eylül günü saat 17.00’de Mezitli Mutlu Yaşam Köyü’nde gerçekleşecek.
HÜKÜMSÜZ CAZ PROJESİ
Kadın mahkumlara cezaevlerinde ulaşmak ve onların yaşamına bir umut olmak için yeşeren Hükümsüz Caz projesi, 24 Eylül akşamı saat 20.00’de Mezitli Mutlu Yaşam Köyü’nde Dilek Erdoğan (vokal), Rustam Rahmedov (piyano), Serkan Altınok (saksafon), Umut Oymak (bas gitar), Atalay Altınok (davul) ile sahnelenecek.
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