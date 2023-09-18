21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 22 Eylül'de başlıyor

Çağımızın önde gelen Keman virtüözlerinden Soyoung Yoon, genç kuşağın önemli şeflerinden Tolga Atalay Ün idaresinde festival orkestrası eşliğinde Mersinli sanatseverlere Vivaldi'nin Dört Mevsim adlı eserini 23 Eylül saat 20.00’de Mersin Kültür Merkezi’nde yorumlayacak.



Konserde Ulvi Cemal Erkin’in Yaylı Çalgılar için Sinfonietta adlı eseri de yorumlanacak. 17 Şubat 1967 yılında Gotthold Ephraim Lessing yönetiminde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Devlet Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen eser, festivalin "aydınlanma" temasına vurgu niteliğinde olacak.

DOĞADA İYİLEŞME VE MÜZİK



“Geçirdiği zorlu sürecin ardından Mersin’i doğada müzikle iyileştireceğiz” sloganı çerçevesinde 24 Eylül'deki kapanış gününde Etnomüzikolog Arzu Haksun ve vurmalı çalgılar sanatçısı Emre Günay, çocuklar ve yetişkinler için şifa atölyeleri hazırladılar.

Her biri Tekfen Filarmoni Orkestrası üyesi olan Venüs Kovancısoy Güner (flüt), Ezgi Kaki (obua), Çağdaş Engin (klarnet), Oğuzhan Güner (fagot), Volkan Kartal (korno) İlhan Baran, Paul Taffanel ve August Klughardt’ın eserlerini sunacak. Konser, 24 Eylül günü saat 17.00’de Mezitli Mutlu Yaşam Köyü’nde gerçekleşecek.



HÜKÜMSÜZ CAZ PROJESİ



Kadın mahkumlara cezaevlerinde ulaşmak ve onların yaşamına bir umut olmak için yeşeren Hükümsüz Caz projesi, 24 Eylül akşamı saat 20.00’de Mezitli Mutlu Yaşam Köyü’nde Dilek Erdoğan (vokal), Rustam Rahmedov (piyano), Serkan Altınok (saksafon), Umut Oymak (bas gitar), Atalay Altınok (davul) ile sahnelenecek.