22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başlıyor

Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, 2-8 Mayıs tarihleri arasında 22'nci kez düzenlenecek. Festivalin açılışı, ülkemizin ilk ve tek bölge orkestrası olan Şef Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve solist kemancı Matteo Hager 2 Mayıs akşamı gerçekleşecek. Dört yaşından beri keman çalan çok ödüllü sanatçı Hager’in konseriyle başlayacak festival, 8 Mayıs akşamı gerçekleştirilecek Prag Oda Orkestrası ve Solistler Konseri ile son bulacak.

Festivalin en fazla sevilen, olmazsa olmaz bölümlerinden Okul Söyleşileri bu yıl da devam edecek. Sınıflarda öğrencilerle bire bir gerçekleşecek söyleşilere katılacak isimler şöyle:

Bu yıl 90. yaşını kutlamaya hazırlanan 50 kuşağı öykücülüğünün yaşayan efsanesi yazar Adnan Özyalçıner, kültür sanat yöneticiliği konusunda ülkemizdeki en önemli figürlerden Özalp Birol, yazın hayatımıza hem yazarlık hem de eleştirmenliğiyle damga vuran Metin Celal, çocuk edebiyatı denilince ilk akla gelen isimlerden şair ve yazar Yalvaç Ural, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, fotoğrafta duayen bir isim İsa Çelik, iş insanı Nuri Akın, yazar Nazlı Eray, yazar ve editör Feridun Andaç, sunucu ve moderatör aynı zamanda eğitimci Defne Sarısoy, ressam ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Yusuf Taktak, ödüllü film yönetmeni Yüksel Aksu.



Türkiye’de resim sanatının şekillenmesindeki en etkin isimler arasında yer alan, Afyon-Bolvadin doğumlu ressam Yusuf Taktak’ın Sergisi de festival kapsamında Afyon’un Nuh Köyü’ndeki bir köy okulunda açılacak.

