22. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali başladı

Kurt, hem sezon içinde hem festival döneminde DT'ye valilerin, büyükşehir belediye başkanların yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin de destek olduğunu vurgulayarak, "Sizlere bu akşam bizi yalnız bırakmadığınız ve festivalimizin ilk açılış gününde bizlerle olduğunuz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu festivalin uzun yıllar devam etmesini arzu ediyorum. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen TDT çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan ise festivalin 22'ncisini gerçekleştirmenin onurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Binlerce yıllık köklü tarihi sayısız kültürel zenginliği geçmişten günümüze ülkemiz kültürünü en iyi şekilde aktaran ve yaşamakta olan Trabzon'umuzun en nadide kurumlarından olan TDT bir zamanlar hayali bile kurulamayacak olan büyüdükçe anlamlanan anlamını buldukça çoğalan ve ilk etapta Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri kapsarken şimdi dünyanın her ülkesine her şehrine dokunan 22 yıllık bir tarihe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşamaktadır."



Bu yıl Ankara Devlet Tiyatrosu "Leyla ile Mecnun", Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Kürk Mantolu Madonna", Azerbaycan Devlet Akademik Milli Dram Tiyatrosu "On İkinci Gece", Moldova Eugene Ionesco Ulusal Tiyatrosu "Kral Lear", Gürcistan Shota Rustaveli Ulusal Tiyatrosu "Hedda Gabler", Yunanistan Art Vouveau Tiyatrosu "Aydaki İlk Çift" adlı oyunları sahneleyecek.



Kızlar Manastırı ise ilk kez Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali için Bursa Devlet Tiyatrosu oyunu "Sonum Başlangıcımdır" ile Filistin ASHTAR Tiyatrosu oyunu "Portakallar ve Taşlar"ı misafir edecek.



Festival 20 Mayıs Cuma günü sona erecek.