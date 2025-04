23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel konser

CRR'den yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan'da 14.00'te gerçekleşecek konserde, genç orkestra şefi Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası da sahnede olacak. Konserde piyanoda Can Ekin Buçukoğlu, kemanda Deniz Ozan Çelik, klarnette Amine Bengisu Ateş ve viyolonselde ise Balkız Mercan Eruluğ solist olarak yer alacak.



"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri"nin ilk bölümünde, klasik müzik tarihinin güçlü eserlerinden seçme konçertoların birinci bölümleri seslendirilecek.



Can Ekin Buçukoğlu'nun Mozart'ın "Piyano Konçertosu No. 20"nin Allegro başlıklı ilk bölümünü yorumlayacağı konserde, Deniz Ozan Çelik, virtüöz pasajları ve zarif melodik çizgileriyle romantik dönem keman repertuvarının önemli eserlerinden Wieniawski'nin "2. Keman Konçertosu"nun ilk bölümünü seslendirecek.



Amine Bengisu Ateş, Carl Maria von Weber'in "Giriş, Tema ve Varyasyonlar" adlı eserinde klarnetin anlatım gücünü ortaya koyacak. Balkız Mercan Eruluğ ise Camille Saint-Saens'ın "Viyolonsel Konçertosu No.1"in ilk bölümünü beğeniye sunacak. Konser Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Senfoni No. 5, "Reformasyon" başlıklı yapıtıyla sona erecek.