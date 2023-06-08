23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin açılış filmi Prestij Meselesi

Hessen Eyaleti Kültür ve Uyum Bakanlığı ve Frankfurt Büyükşehir Belediyesi desteği ile Kültürlerarası İletişim Derneği tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nin açılışı, Mahsun Kırmızıgül’ün beyazperdeye kazandırdığı “Prestij Meselesi” filmi ile olacak.



Sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M. her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturuyor. Düzenlenen açılış filmi ile izleyicinin karşısına çıkacak olan; “Prestij Meselesi” filmi de Festival kapsamında ilk seyircisiyle bir araya geliyor.



MAHMUT KIRMIZIGÜL SEYİRCİLERİN SORULARINI YANITLAYACAK



Bu yıl yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı “Prestij Meselesi” filmi Avrupa Prömiyerini 12 Haziran’da festivalin açılış filmi olarak yapacak. Film gösterimi sonrasında filmin oyuncularından Mahmut Kırmızıgül seyirci ile söyleşide buluşacak.



Prestij Meselesi, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik döneminde yaşananları konu ediyor. 1991 yılında kurulan Presitj Müzik, 90’lı yıllarda ülke müziğine çok önemli isimleri kazandırdı. Bu dönemde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in de yolu Prestij Müzik ile kesişti. Filmde, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, Hilmi Topaloğlu ile çıktıkları yolculuğa odaklanılıyor.

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