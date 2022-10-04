24. Afife Tiyatro Ödülleri için adaylar açıklandı

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri adayları açıklandı. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve usta tiyatrocu Haldun Dormen'in ev sahipliğinde Yapı Kredi Kültür Sanat'ta gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Merih Tangün, toplantıda yaptığı konuşmada, Covid-19 salgını döneminde sanatseverlerin tiyatrolardan uzak kaldığını, bu zorlu dönemde de kurum olarak özel tiyatroların yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi.



İstanbul'da 2020 Aralık ve 2022 Haziran tarihleri arasında olan tüm oyunlara jüri üyeleri sayısı kadar bilet aldıklarını belirten Tangün, "Bu kapsamda 150 oyuna toplam 6 bin bilet desteğimiz oldu ve bu biletler jürimizin tiyatroya gittiklerinde kendilerine aldıklarının dışındaydı. Bu biletleri genç arkadaşlarımızla, tiyatro öğrencileriyle paylaştık. Hepsi oyunlara gittiler, izlediler, yorumlar yaptılar" dedi.



Tangün, Yapı Kredinin Türk Eğitim Vakfıyla oluşturduğu fonla Türkiye'nin farklı şehirlerinden 16 tiyatro öğrencisine burs verdiklerine işaret ederek, "Biz bu bursu ileriki zamanlarda da vermeye devam edeceğiz. Tiyatroyu, insanların arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Bunun için tıpkı Afife gibi tutkuyla, ısrarla, sınırsızca tiyatro diyoruz" ifadelerini kullandı.



Ödüller konusunda her zaman şeffaf, adil olmaya özen gösterdiklerini ve ciddi bir altyapı çalışması yaptıklarını anlatan Merih Tangün, şunları kaydetti:



"İstanbul'daki üniversitelerin tiyatro bölümü öğrencileriyle bir küçük blok projesi başlatıyoruz, Afife sürecine dahil olsunlar, bizlere de yardımcı olsunlar diye. Bu seneye özgü 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ni de özel değerlendirme sezonu olarak yaptık. Bu özel değerlendirme için de 15 Mart 2019'dan 22 Nisan 2022'ye kadar olan dönemi tüm oyunlarıyla izledik. Zor oldu, çok çalıştık."



Tangün, geçen yıllara göre jüri sayısının 33'ten de 20'ye indiğini ve 264 oyunun değerlendirildiğini de sözlerine ekledi.

